La cruda realidad del Real Zaragoza: 332 jornadas de 451 fuera del 'playoff'

La última derrota del Real Zaragoza le ha alejado todavía un poco más de los puestos de playoff, el sempiterno objetivo del club desde que milita en Segunda. Son ya doce los puntos que le separan del sexto clasificado, el Burgos, dieciséis los que le saca el Elche, en ascenso directo. Esta ha sido la realidad más habitual del conjunto aragonés en esta década, en la que ha estado muchas más veces fuera del ascenso o promoción a Primera que en esos puestos de privilegio. Y la sensación es que este curso tampoco los va a alcanzar ya salvo milagro final.

Desde que bajó a Segunda al final de la temporada 2012-13, el Real Zaragoza ha disputado 451 partidos de Liga regular en la categoría, en la que ya es, de largo, su etapa más larga sin pisar la élite del fútbol español. De esas 451 jornadas ha pasado 119 en puestos de promoción o ascenso directo (las menos), entre los seis primeros, 24 de ellas en ascenso directo, ocho como líder, y 95 en los puestos de promoción.

No ha sido lo más habitual en estos últimos tiempos. En la temporada 2013-14 estuvo siete jornadas en puestos de playoff, desde la 20 a la 26. En la siguiente, la 2014-15, elevó esa cifra hasta las 21 para terminar disputando las eliminatorias al final de curso. En la 2015-16 pisó las seis primeras plazas en 19 ocasiones. Llegó a ser segundo en la jornada 12 y se mantuvo desde la 33 hasta la 41, cerrando el curso con el famoso partido en Llagostera que le dejó sin playoff.

En la temporada 2016-17 comenzó como líder y se mantuvo entre los seis primeros las ocho primeras jornadas, repitiendo liderato en la tercera jornada, pero después ya nunca volvió a acercarse a esos puestos. En la campaña 2017-18, con Natxo en el banquillo, fue de menos a más y, aunque no alcanzó esos puestos hasta la jornada 33, después se mantuvo firme de las jornadas 38 a 42 e, incluso, terminó en tercera posición, lo que le dio el privilegio del factor campo en unos playoffs en los que cedió ante el Numancia.

En la campaña 2018-19 estuvo tres jornadas, todas al principio del curso, en la primera, en ascenso directo, en la cuarta y en la quinta. Su puesto más alto fue el segundo en el estreno liguero. El año de la pandemia, 2019-20, fue el mejor en ese sentido. De hecho, el equipo de Víctor Fernández solo estuvo fuera de los seis primeros puestos en dos de las 42 jornadas de Liga, y pisó el ascenso directo en once jornadas, siempre como segundo, eso sí. La pandemia cortó en seco la trayectoria del Real Zaragoza, que en la reanudación de la competición solo sumó diez puntos de 33, cayó del ascenso directo y, en el playoff, no pudo superar la eliminatoria frente al Elche. Tres veces ha disputado las eliminatorias por el ascenso y las tres se ha quedado con las ganas.

Ahí se acababa la historia del Real Zaragoza con el playoff hasta el estupendo inicio de Liga esta misma temporada, que ahora parece ya tan lejano. El equipo aragonés estuvo tres campañas enteras, 2020-21, 2021-22 y 2022-23, sin pisar los puestos de privilegio, sin pasar del octavo lugar en las dos primeras y del décimo el curso pasado. Una travesía por el desierto que llegó a su fin el pasado verano. Tres años después, el conjunto entonces dirigido por Fran Escribá volvió a instalarse entre los mejores con esas cinco victorias consecutivas en las cinco primeras jornadas que son el mejor arranque de este periodo y que dieron al Real Zaragoza el liderato durante seis jornadas consecutivas, de la 2 a la 7, algo inédito hasta entonces.

Una cuarta parte del tiempo

El equipo se mantuvo entre los seis primeros hasta la undécima fecha del calendario y, desde entonces, solo ha hecho alejarse cada vez más de esos puestos de privilegio. Su racha actual, en la que ha sumado un punto de los últimos 18 en juego, le ha hecho caer hasta el decimoquinto puesto, el más bajo de este curso y ver cómo ese objetivo volvía a alejarse de manera casi definitiva cuando faltan once partidos por jugarse.

De esta forma, hasta la fecha en estas once temporadas (451 partidos de Liga regular) suma 24 jornadas en ascenso directo y 95 en playoff, un total de 119 entre los seis primeros de la competición, un poco más de una cuarta parte del tiempo, un 26,4%. El resto del tiempo, 331 jornadas, ha estado fuera de su objetivo. En 23 de ellas incluso en puestos de descenso.

En las últimas tres temporadas no solo no había pisado los seis primeros puestos, sino que pasó 16 semanas en posiciones de descenso a Primera RFEF, diez en la campaña 20-21, cuatro en la 21-22 y dos en la 22-23. En estos diez años en Segunda acumula 23 jornadas en descenso, llegando incluso a ocupar la última posición en la jornada 16 del curso 2020-21. Eso sí, todas esas veces han sido en la primera mitad de la temporada, no en el tramo decisivo. Ahora vuelve a estar en zona de nadie, más cerca del descenso que de los puestos que anhela. Una realidad que se ha convertido en demasiado habitual en esta larga etapa del club en Segunda División.

