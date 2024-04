Víctor Fernández: «El segundo tiempo es lo mejor que hemos hecho desde que estoy aquí»

Frustrado por el resultado pero agradecido por el esfuerzo del equipo y contento por la reacción de sus jugadores. Así estaba Víctor Fernández en la sala de prensa después de que el Real Zaragoza perdiera frente al Levante (2-1). «Frustrado por el resultado pero no por lo que el equipo ha transmitido. A los dos o tres minutos te encuentras con un gol en contra en un córner que podemos evitar. No sé, además, si debería haberse lanzado desde ese lado cuando el árbitro ha señalado el contrario, pero bueno, eso es una anécdota irreparable», empezó Víctor.

Lo importante venía después. «Nos hemos rehecho a esa salida en tromba del Levante, hemos terminado ya bien el primer tiempo, con cierta igualdad, y realmente el segundo ha sido muy bueno por nuestra parte, lo mejor que hemos hecho desde que estoy yo aquí», continuó el técnico, desgranando las virtudes de su equipo. «Jugando como visitante hemos tenido personalidad, queriendo ganar siempre, hemos embotellado bastante al rival y disfrutado de un par de ocasiones claras y varias aproximaciones», relató.

Por eso consideró que el fútbol había sido «injusto» con su equipo porque el Levante ganó con «un golpeo impresionante» en una «acción aislada». «Nunca merecimos perder el partido, pero si ellos meten un gol más es que nos han ganado. Tengo que agradecer el esfuerzo del equipo, tendremos que rescatar todas las cosas positivas para seguir mejorando y ganar el domingo al Elche», avanzó el preparador zaragocista.

La visión global también era positiva, porque Víctor consideró que la evolución del equipo desde su llegada ha sido buena. «Es indudable que hemos mejorado colectivamente, no tiene nada que ver este partido con el que hicimos en Miranda, y estamos mejorando individualmente a futbolistas que, a lo largo de la temporada, no habían tenido una participación decisiva. Necesitamos sumar entre todos para afrontar los siguientes partidos con la confianza en el trabajo que están realizando y tratar de refrendarla con buenos resultados. Queda una buena imagen del equipo y no les puedo reprochar absolutamente nada», indicó.

A Víctor Fernández le gustó la personalidad de su equipo. El Real Zaragoza, explicó el técnico, había entrado frío al partido y eso, unido a la fuerza con la que salió el Levante, dio como resultado unos malos minutos del equipo aragonés. «Pero luego el equipo ha demostrado que tiene carácter y personalidad, que es fundamental, es una buena base de cara al futuro. Eso me da cierta tranquilidad pero hay que ganar para que esa tranquilidad se vea reflejada en los puntos», insistió.

Y es que el Zaragoza sigue sin estar tranquilo del todo en la clasificación. «Va a ser muy complicado para todos, nadie regala puntos, son resultados imprevistos los que se dan una jornada sí y otra también. Por eso dije que tenemos que estar alerta, porque hemos crecido muchísimo futbolísticamente pero ese crecimiento tiene que estar acompañado por resultados y tenemos que estar muy concentrados para conseguir el objetivo cuanto antes», explicó.

El zaragozano también analizó la posición táctica de Iván Azón, caído a la izquierda. «Ellos acumulaban muchos jugadores por el medio y buscábamos más densidad, protegernos más por el medio y que Iván pisara más pasillos interiores en aproximaciones con Bakis. Nos ha costado al principio pero luego lo hemos hecho perfectamente», señaló Víctor, destacando que la reacción del equipo había llegado «sin ninguna variante táctica».