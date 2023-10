La DGT publica constantemente novedades y avisos que buscan garantizar la seguridad vial. Su fin ultimo es proteger a los conductores, y de ahí su esfuezo en redes sociales por despejar cualquier duda relativa al tráfico. Desde multas que muchos conductores desconocen a nuevos mecanismos para reducir la siniestralidad. A esta misión también se suma la Policía Nacional, que tampoco duda en desaconsejar ciertas prácticas al volante que pueden salir muy caras.

Las sanciones de tráfico no son del agrado de ningún conductor, pese a que procuran reducir la conductas peligrosas en la carretera. Lo que no muchos conductores saben es que hay tres multas que ya han pasado a la historia. Tres prácticas (o mejor dicho, la ausencia de las mismas) por las que la Guardia Civil ya no puede sancionar.

En el siguiente artículo, procederemos a revelar las tres multas que han desaparecido de las carreteras, y que la gran mayoría de de los conductores todavía ignoran. Elementos que antes eran obligatorios en el vehículo y que no son necesarios, aunque muchos les hagan un hueco en su cartera o maltero. Véamos cuáles son...

Los triángulos de emergencia

Los triángulos de emergencia dejaron de ser obligatorios desde el 1 de julio de 2023 en las autopistas y autovías, aunque siguen siendo de uso forzoso en carreteras convencionales, según una instrucción divulgada la DGT. En lugar de los triángulos, se tendrá que emplear la baliza V16, que por otra parte tampoco será obligatoria hasta enero de 2026.

Carné de conducir físico

En la actualidad no es necesario portar el carné de conducir físico. En su lugar, se puede emplear el permiso digital, que tiene la misma validez legal. Para ello, es preciso tener descargada en el teléfono la app miDGT. Desde ahí, el conductor puede acceder cómodamente a su carné de conducir y a los permisos del coche, en caso de que las autoridades los requieran.

Recibo del seguro

No llevar el recibo del seguro tampoco será objeto de sanción. La DGT ya tiene acceso a estos datos vía online, por lo que si son necesarios la Guardia Civil podrá consultarlos a tiempo real sin necesidad de solicitarlos al conductor.