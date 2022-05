El verano trae consigo los clásicos consejos para refrescarse, como beber mucha agua o buscar la sombra, pero también regresan los aires acondicionados con sus correspondientes frigorías, los ventiladores y, por supuesto, las piscinas.

Muchas personas optan por las municipales. Otros tantos poseen una privada en la urbanización o en su propia casa y hay otro buen puñado de personas que tiene un terreno, un jardín o un espacio en el que puede poner una sin obra.

Ahí entra en juego Leroy Merlín. Como cadena especializada en bricolaje, hogar y decoración tiene en su catálogo decenas y decenas de piscinas que van desde las hinchables hasta la que son de madera o acero. En medio está la mejor opción si lo que quieres es aunar calidad y un buen precio y consiste en apostar por piscinas tubulares.

¿Qué son las piscinas tubulares?

Seguramente ya las habrás visto. Son piscinas desmontables, por lo que cuando el frío se instala las puedes guardar sin problema alguno, y cuya estructura está hecha de tubos de plástico. La forma de colocarlos hace que soporten sin problema el peso tanto del agua (hablamos de más de 4.000 litros) como de las personas que haya en su interior.

Las hay redondas y rectangulares y el revestimiento es de plástico, lo que hace que sean más fáciles de pinchar que las de acero, como es lógico. Pero con un cuidado básico no debería ocurrir. Las favoritas suelen ser las redondas, porque no tienen mucha profundidad y el objetivo de este tipo de piscinas es refrescarse y no nadar.

Las de Leroy Merlín

En su amplia gama hay cuatro piscinas que no superan los 160 euros y que suponen las más baratas de entre las tubulares. La primera de ellas, que es la más económica, solamente cuesta 88,99 euros y está más pensada para niños. Es de la marca Intex y tiene unas medidas de 244x51x244 cm. Su capacidad es de 1.828 litros.

La siguiente en la lista es de la misma marca, cuesta 135 euros y la lona de plástico es de color gris en lugar de azul. Ahora bien, el salto en dimensiones es considerable, ya que la profundidad es de 76 centímetros y su capacidad sube hasta los 4.485 litros. El diámetro también ayuda, ya que es de 3.05 metros.

Y las dos últimas cuestan lo mismo, 159 euros. La gran diferencia entre ellas es que una es redonda, igual que las anteriores, y la otra rectangular, aunque ambas son de la marca Bestway. La redonda es de las mismas dimensiones que la anterior, si bien ofrece mayor protección contra pinchazos. En cuanto a la rectangular, 3x2.01x0.66 metros y su capacidad es de 3.300 litros.