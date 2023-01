Nostradamus fue un famosísimo boticario y futurólogo francés muy conocido por sus predicciones, que llevó a cabo en el año 1555, cuando publicó sus cuartetas poéticas 'Las profecías'. Últimamente cada año es una ruleta rusa y han sido especialmente complicados. En 2020 llegó una inesperada pandemia mundial que puso patas arriba a la totalidad del planeta, en 2021 seguimos viviendo los efectos del covid y en 2022 ha habido sucesos tan relevantes como la muerte de Isabel II, de Benedicto XVI o la guerra de Ucrania.

Todos deseamos que 2023 nos dé un respiro, pero parece que, a ojos de Nostradamus, no tiene mucha pinta de que sea tranquilo. Habrá sobresaltos. Y no pocos. Hay un componente de interpretación, ya que las profecías a veces eran bastante claras pero otras veces no tanto, ya que estaban cargadas de metáforas y retórica, pero por lo general hay consenso.

Y para los escépticos, en su haber hay sucesos tan relevantes como el asesinato de Kennedy, el ascenso de Adolf Hitler o un atentado a principios de siglo XX que iba a cambiar el mundo: el de las Torres Gemelas.

Las profecías más importantes

¿Una bomba nuclear?

Hay unos versos que dicen: "Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones". Unos creen que será por el cambio climático, que ocasionará periodos de meteorología extrema, pero mucha gente considera que puede ser una bomba nuclear. El caldo de cultivo está con Rusia de por medio por la guerra de Ucrania. Veremos si tiene razón.

Nuevo Papa

Esta profecía, en parte, ya está acertada. El mismo día de Nochevieja falleció Benedicto XVI, que era el papa emérito, así que no se cumplió por unas horas y no fue capaz de ver que renunció a su cargo. Pero la muerte papal, sí. Sin embargo, también podría referirse a Francisco I. Y lo peor de todo es que su sustituto sería alguien oscuro y más reaccionario.

Tercera Guerra Mundial

Nostradamus predice que habrá siete meses de una gran guerra. En este escenario, una escalada de tensión de Rusia con Estados Unidos o la OTAN podría desembocar en un conflicto mundial y espantoso. Eso sí, aseguraba que duraría pocos meses ya que sería muy mortífero.

Hambruna

Esta es, quizá, la menos posible. Pero si se suaviza, se podría referir a una crisis económica que va a hacer que haya menos poder adquisitivo y menor capacidad de acceder a los alimentos. Y eso ya está sucediendo. Todo depende del prisma con el que se mire.

Llegada a Marte

"Una luz caería sobre Marte", decía Nostradamus. ¿Se refiere a un asteroide? ¿O a la llegada del ser humano al planeta rojo? No parece muy posible