¿Quién se puede resistir a un plato de patatas fritas? Se trata del aperitivo o acompañamiento preferido por todos, tanto niños como adultos deciden añadir este complemento a su plato en más de una ocasión. Esto Lidl lo sabe muy bien, y por eso tiene en su catálogo una freidora pequeña que podrás llevar a cualquier lado para poder disfrutar de esta receta rica y sencilla a partes iguales.

Muchas personas todavía preparan las patatas fritas en una sartén con abundante aceite, pero una freidora como este modelo de Lidl sería la opción perfecta para facilitarte mucho las cosas. Todo un imprescindible que añadir en tu cocina y con el que podrás cocinar al más estilo gourmet.

La mejor mini freidora de Lidl a la venta

Lo primero que queremos destacar de este aparato para la cocina de Lidl es su potencia, pues es de 850 vatios, ni más ni menos. Esto significa que es capaz de preparar las patatas fritas muy rápido. En cuanto a la capacidad máxima de esta freidora, puedes verter hasta 1,2 litros de aceite, mientras que la del cestillo que incluye es de 0,89 litros. Además, hablando del cestillo, su mango se desmonta muy fácilmente, lo que facilita mucho las cosas a la hora de limpiarlo.

Mide 24,3 x 20,9 x 25,5 centímetros de ancho y pesa solo 2 kilos, por lo que podrás llevártelo a cualquier parte sin que te cueste demasiado. También puedes cambiar esta freidora de Lidl de sitio en tu casa sin el menor de los problemas.

Su cubeta es antiadherente y cuenta con un sistema de aviso que consiste en dos pilotos luminosos: el rojo indica el estado operativo y el verde el nivel de temperatura alcanzado. Por último, pero no menos importante, esta freidora fácil de transportar y de utilizar de Lidl solo cuesta 27,99 euros: un precio bastante económico para lo que ofrece. ¡Disfruta de tu aperitivo favorito con Lidl!

Otras propiedades de interés de esta freidora de Lidl

Su acabado de acero inoxidable hace de ella una freidora muy duradera. Además, puede alcanzar una temperatura máxima de hasta 190 grados centígrados sin que sus sistema interno se estropee.

Aunque no sea tan importante, no está decorada ni tiene un color original. No obstante, lo que importa es que fría bien, y eso lo hace a las mil maravillas. Si estás buscando una freidora para tu cocina, no lo pienses más porque esta es tu freidora.