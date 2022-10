Abdelkader Abid Allah Ben Moussa asesinó a su exmujer Hassna, en la localidad oscense de Barbastro, delante de sus tres hijos menores. Ante el jurado popular constituido este viernes en la Audiencia de Huesca, el encausado señaló que cogió el cuchillo con el que la víctima cortaba el pollo para los niños en un momento en el que estaba "fuera" de sí y que no recuerda nada de lo que pasó después. Este hombre se enfrenta a una petición fiscal de 27 años de prisión como presunto autor del asesinato de su expareja, los mismos que solicita para él la acusación particular en nombre de la familia de la mujer y de la popular en representación de la Comunidad de Aragón.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del 30 de junio de 2021 en el domicilio en el que vivía la mujer, Hassna, con sus tres hijos, una vivienda propiedad de la pareja que en la sentencia de divorcio se había asignado a la mujer para el cuidado de los menores, que tenían en esos momentos 1, 5 y 13 años, y que el acusado le instaba a vender para repartirse el dinero. Según comentó el procesado, para el que la defensa solicita que sea declarado como inimputable dado el grave trastorno mental psicótico que le fue diagnosticado en 2018, cuando se separó de su mujer llegaron al acuerdo de vender la casa en la que vivían y repartirse el dinero, algo que finalmente rechazó la víctima tras ser aconsejada por unos amigos.

El día en que ocurrieron los hechos, el acusado, que aseguraba tener un fuerte dolor de cabeza, se presentó en casa de su exmujer e inició una discusión en torno al piso que la mujer zanjó, ha añadido, diciéndole "vete de aquí, loco, o llamo a la policía". Añadió que durante la discusión entró en la cocina, cogió el cuchillo que estaba sobre la mesa y le hizo dos cortes a su expareja. "Se me puso una nube ante los ojos, me senté y no recuerdo más", ha dicho.

En su exposición inicial, el abogado de la defensa, Javier Vilarrubí, ha detallado los continuos internamientos psiquiátricos de su paciente desde 2018 debido a un trastorno psicótico que le fue diagnóstico y que, según el propio acusado ha explicado ante el jurado, le hacía "ver y oír cosas cuando estaba en la cabina del camión" que conducía. Este letrado destacó que tras la separación de su mujer, el acusado ya fue declarado inimputable cuando fue denunciado por la víctima y sometido a una orden de alejamiento que le obligó a desplazarse a vivir a la localidad próxima de Monzón. Añadió que una gran parte de la treintena de psiquiatras que han atendido desde 2018 a su cliente han coincidido en diagnosticarle un grave trastorno psicótico.

"Dí que tu padre ha matado a tu madre".

Un trastorno que para las acusaciones, sobre la base del informe que realizaron los especialistas forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, no le impidió ser consciente de los hechos y de las consecuencias que le acarrearían. Así, el letrado de la acusación particular, Alejando Soteras, llamó la atención a los miembros del jurado sobre diversos comportamientos que tuvo tras el crimen como el hecho de que entregara al cuchillo a su hijo de más edad, que tenía 14 años entonces, las llaves del coche y un sobre con dinero al tiempo que le decía "no me vas a ver en un tiempo". Cuando llamó a la ambulancia el encausado le espetó a su hijo: "Dí que tu padre ha matado a tu madre".

Este abogado admitió que dos años antes se le reconoció al procesado una eximente completa por enajenación, pero ha resaltado a renglón seguido que el tratamiento seguido le había permitido estabilizarse. En este sentido, advirtió de que el mismo día del crimen, el acusado visitó previamente a su psiquiatra, para quien en esos momentos se encontraba estabilizado a nivel psicológico.

El fiscal y las acusaciones particular y popular piden para el acusado 25 años de prisión por el presunto asesinato de su exmujer, y dos más por cada uno de los delitos de maltrato psicológico sufridos por sus dos hijos de más edad, quienes, a juicio de los acusadores, los hechos vividos les acarrearán un "trauma irreversible".

El juicio continuará el próximo lunes con la declaración del hijo de más edad del acusado, cuyo testimonio consideran necesario las acusaciones para determinar que el procesado no se encontraba en el momento de los hechos sometido a un brote psicótico.