Los bares y restaurantes de Zaragoza no tendrán que pagar nada al ayuntamiento por tener terrazas en este 2021. Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Hacienda, María Navarro, acompañada por representantes del sector de la hostelería. La tasa de veladores ya estaba bonificada al 50%, es decir, los negocios iban a tener que abonar solo la mitad de este impuesto. Ahora, y antes de que se gire ningún recibo, se ha decidido anular el otro 50%.

Relacionadas La sexta ola de covid lleva al límite a la hostelería aragonesa

Esta medida es idéntica a la que ya se tomó en 2020, si bien entonces la decisión se adoptó más tarde y se llegaron a cobrar algunos recibos de los hosteleros que pagan esta tasa de manera individual y no a través de una asociación. La bonificación al 100% del impuesto a los veladores supuso el año pasado una merma de ingresos de 1.000.000 de euros al consistorio, aunque este año esa cifra sería superior, ya que se han instalado nuevas terrazas. En estos momentos, hay unos 2.400 negocios de hostelería que cuentan con mesas en el exterior de sus establecimientos, mientras que el año pasado eran unos 1.600. Y además se han instalado también 600 plataformas en calzada, que son las que ocupan los sitios de aparcamiento. Ninguna tendrá que pagar.

Por ello, la cifra que se ahorrarán los hosteleros en 2021 será superior a ese millón de euros y según las propias asociaciones del sector podría rozar los dos millones. Los bares y restaurantes pagan esta tasa en función del número de sitios habilitados y de la calle donde pongan sus veladores. Hay cuatro zonas: la especial, que es la más cara y que es la que se refiere al centro de la ciudad, en la que cada mesa se paga a 120 euros al año; y las áreas uno, dos y tres. En esta última cada mesa cuesta 40 euros cada año.

De media, cada local en Zaragoza cuenta con unas 10 mesas, por lo que el ahorro para cada establecimiento oscila entre los 400 y los 1.200 euros este año, aunque todo depende del espacio que ocupen.

Alegría en el sector

El sector ha recibido esta medida con los brazos abiertos. “En estos tiempos los hosteleros no solemos recibir buenas noticias y esto es un balón de oxígeno. Ejemplos como el presente –la bonificación al 100% de la tasa de veladores- deberían replicarse en otras administraciones”, ha comentado el presidente de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles.

Por su parte, el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín, ha puntualizado que esta bonificación no afecta al 100% del sector, puesto que los bares sin veladores no van a verse beneficiados. No obstante, Martín ha recordado otras medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza que sí que han beneficiado al conjunto de los hosteleros, como la rebaja del IBI del 30%, que según Marteles ha funcionado muy bien, a pesar de las dudas que originó en un principio para los casos en los que los propietarios del local (el que paga el Impuesto de Bienes Inmuebles) no fueran los mismos que los que explotan el negocio que allí se desarrolla.

Y por último, el presidente de la Asociación de Veladores y Terrazas, Francisco Montaner, también ha celebrado el ahorro que supondrá la bonificación de esta tasa. “He de decir que siempre hemos tenido una relación muy buena con el ayuntamiento, sea del color que sea”, ha dicho. Navarro, por su parte, ha recordado que el consistorio de la capital aragonesa se va a sumar con 3 millones de euros al plan de rescate de la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón.

El acto con los hosteleros y la concejala de Hacienda también ha servido para adelantar algunos aspectos de la futura ordenanza fiscal para los veladores, que tendrá que adaptarse a la nueva normativa recién aprobada y también al surgimiento de las plataformas en calzada. Todavía hay dudas sobre si todas las que se han puesto podrán mantenerse, aunque parece claro ya que aquellos que decidan seguir ocupando espacios de aparcamiento para colocar sus mesas tendrán que pagar más que por una terraza convencional sobre la acera.