El debate de La Romareda: los grupos descartan San José pero Valdespartera entra en juego

Una vez ha finalizado la primera reunión de trabajo de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el futuro estadio de La Romareda, las conclusiones que se han podido extraer son, a priori, más claras de lo que cabía esperar. El lunes, los partidos políticos del consistorio apenas dejaron espacio al acuerdo y parecía que el consenso estaba lejos de entrar en escena. Pero ya se han sacado algunas cuestiones en claro. Llevar el campo a San José, una de las opciones que más había sonado hasta ahora, está ya casi descartado.

Para la reunión de este martes el equipo de Gobierno de PP y Cs había puesto deberes a los grupos municipales. Cada partido debía presentar, en orden de preferencia, las tres ubicaciones para el estadio que fueran de su elección. El PSOE ya anunció que no lo haría, puesto que para ellos el dónde no debe primar sobre otras cuestiones como el qué o el cómo pagarlo. Sin embargo, el concejal socialista Horacio Royo ha dicho hoy que no iban a desechar ni a cuestionar las preferencias del resto de grupos.

Y en estas, con las proposiciones de cada uno de los partidos, han resultado tres las opciones sobre las que se va a trabajar para que Zaragoza cuente con un campo "digno de la quinta ciudad de España", como ha defendido la concejala popular Patricia Cavero. Estas son, en orden, la actual ubicación de La Romareda, la favorita también por parte de la ciudadanía según consta en los informes municipales; el Párking Norte, en el Actur; y como tercera opción, Valdespartera, una propuesta que ha cobrado fuerza como alternativa.

Por partidos, el PP ha propuesto la actual ubicación, el Párking Norte de la Expo y Valdespartera. Curiosamente, sus opciones no coinciden en orden con las de Ciudadanos. Los naranjas han elegido también como lugar predilecto el sitio en el que ahora se erige La Romareda, pero en segundo lugar han puesto Valdespartera y luego el Párking Norte.

Desde Vox también han elegido la actual ubicación de La Romareda como la opción preferida, mientras que en segundo lugar han situado Arcosur, en la que sería la zona más próxima a la Feria de Muestras y el centro comercial Plaza. En tercer lugar también han puesto al Párking Norte.

En Podemos, como ya explicaron el lunes, plantean el Párking Norte como lugar en el que desarrollar un gran proyecto que contemplaría instalaciones y equipamientos más allá del propio campo de fútbol. Sin embargo, también valoraron como positivas la actual ubicación y Valdespartera, pero pusieron las tres opciones en el mismo plano, sin establecer un ránking de preferencias.

En ZeC, por último, dado que el PSOE no propuso ubicaciones, insisten en que se remodele el actual campo y no se construya uno desde cero, puesto que esta también sería la opción más barata, la más sostenible y la que menos huella de carbono generaría.

Será en suelo público

Más allá de las distintas opciones, sí que parece que hay consenso sobre una cuestión: la titularidad del suelo en el que se ubicará el estadio. Todos los grupos que plantearon ubicaciones han mencionado que el suelo del nuevo campo deberá ser público. "Así se acortarían los plazos y se eliminarían suspicacias y polémicas que siempre surgen con las recalificaciones de los suelos de titularidad privada", ha dicho el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. Por tanto, la opción de San José, que hasta ahora parecía una de las más factibles, queda fuera de la escena, dado que las parcelas que ocuparía el futuro estadio son de varios particulares y fondos de inversión.

Asimismo, los grupos han pactado un calendario, que podrá modificarse, para reunirse con otras entidades. El encuentro más significativo se producirá a finales del mes que viene, el 31 de mayo. En ella, se verán los responsables municipales con los del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y los propietarios del club. La reunión será, además, retransmitida en streaming.