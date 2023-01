¿Cuál es el abono de autobús más rentable en Zaragoza?

Pocas veces se han visto las oficinas de Avanza en El Caracol como este martes. Los descuentos de hasta el 50% en los abonos del transporte público de Zaragoza se han convertido en todo un atractivo para los usuarios del bus y el tranvía, que buscan la ‘oferta’ para ahorrarse unos cuentos euros en sus desplazamientos.

Con las nuevas tarifas, el viaje con la tarjeta bus será de 0,82 céntimos, que se quedan en 0,41(12 menos que ahora) por la bonificación del 50%, mientras que el billete sube de 1,40 a 1,50 céntimos. Con el descuento, el abono mensual se paga hoy a 21,54 euros, el trimestral a 56,49 euros y el anual 193,56 euros. Si se presenta el carnet joven todavía cuesta menos.

Unos precios muy atractivos que pocos han querido dejar pasar en el primer día laborable del año. Prueba de ello han sido las oficinas de Avanza, que se han colapsado a primera hora de la mañana, con “eternas” esperas de hasta dos horas.

La demanda de unos títulos a otros varía notablemente y depende de las circunstancias de cada uno. Tras hacer números y valorar qué abono resulta más rentable, muchos se han trasladado hasta El Caracol para aprovechar desde el primer día unos títulos rebajados a mitad de precio.

Los que más claro los tienen son los estudiantes, que miran al céntimo lo que se gastan y han elegido el trimestral. "Con dos bonos de 90 días pasamos lo que queda el curso por 84 euros", resumía Vega Monforte, con su carnet joven preparado para beneficiarse del descuento extra.

“Es la primera vez que decido sacarme el abono, pero con este precio resulta muy rentable, así que había que aprovechar”, explicaba Encarnación García, que, junto a su hija, esperaba pacientemente en la fila. “Llevamos el número 84, van por el 23 y ya llevamos aquí más de una hora. Es desesperante”, aseguraba a eso de las 12 de la mañana.

Su hija, Keli, calcula que se gastaba al mes unos 40 euros para moverse en bus. “Los uso dos veces al día, para ir y volver al clase, y solía recargarme la tarjeta cada semana. Ahora con el abono trimestral voy a pagar 40 pero voy a poder utilizarlo durante tres meses”, comentaba. En su caso, a los 56,49 euros del bono de 90 días hay que aplicarle la rebaja del carnet joven, así que se le queda en 42,35 euros.

Su hermano, que realiza entre tres y cuatro viajes en bus al día, invierte 60 euros al mes, por lo que con el abono trimestral se va a ahorrar “unos 20 euros, no está mal”, decía su madre.

Sin perder ojo a la pantalla en la que aparecen los números afortunados, los que pueden pasar por el mostrador, estaba Antonia Miguel. “Soy la siguiente”, celebraba después de una larga espera matutina. “Mi hijo recarga todos los meses la tarjeta bus con 30 euros para poder ir al colegio, así que me sale a cuenta sacarle el abono anual porque en cinco meses lo amortizo”, explicaba.

Otros, como Antonio Jiménez, que había acudido con la esperanza de volver a casa con su tarjeta de pensionista, había arrojado la toalla. “Esto no es normal, llevo dos horas aquí y me voy desesperado, porque hay tres personas para atender a tanta gente. No puede ser. ¿No podían prever que hoy iba a haber un aumento de la demanda?”, decía resignado.