Tras el anuncio de paros parciales en las frecuencias de autobuses en enero, lanzado la pasada semana desde el comité de Avanza, empresa gestora del servicio en Zaragoza, desde el ayuntamiento de la capital aragonesa han respondido que "no hay absolutamente ningún motivo para hacer huelga estas Navidades". Así lo ha sentenciado Tatiana Gaudes, concelaja de Movilidad, quien ha incidido en que "se están cumpliendo todos y cada uno de los compromisos" adquiridos entre consistorio, sindicatos y empresa.

La responsable del área de Movilidad ha recalcado que "no está en nuestra mano hacer nada más, más allá de escuchar lo que nos proponen". Respecto a los motivos de la nueva huelga, liderados por la supuesta falta de visibilidad en los nuevos buses eléctricos de Irizar, Gaudes ha subrayado que "el número de accidentes se ha reducido este año", pese a la "concentración" de los últimos dos meses, y que serán los jueces quienes determinen "las causas de cada accidente" para poder tomar "las soluciones oportunas".

Asimismo, la concejala ha querido salir al paso de las acusaciones a la empresa vasca, recordando que "estos autobuses están en toda España, Suiza, Inglaterra, México... Y en ninguna parte ha habido problemas de visibilidad". Gaudes ha añadido que "Irizar cumple con todos los requisitos", por lo que "no hay ningún motivo" para dejar de trabajar con ellos.

Ayudas al transporte público

En cuanto a los 7,4 millones de ayudas al bus y al tranvía, que el consistorio no pidió al Mitma por razones que aún no han sido justificadas, ya que no están del todo claras, Gaudes ha dicho que "imagina" que se solucionará "una vez pase el cauce de las bonificaciones".

Unas bonificaciones sobre las que la responsable de Movilidad ha reconocido que "todavía no podemos adelantar nada", ya que desde el Ayuntamiento de Zaragoza siguen a la espera del real decreto del Ministerio de Transporte, que saldrá publicado, en principio, el jueves 28. "Estamos esperando a ver cómo se formulan, cuánto tiempo se prorrogan las bonificaciones o si entran más ayudas, como anunció el presidente del Gobierno", ha afirmado la popular.