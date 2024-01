Los usuarios del patinete piden una norma estatal que unifique criterios

La normativa en torno al uso de patinetes eléctricos dentro del conjunto de la movilidad urbana no termina de estar clara. Pese a que la nueva Ley de Tráfico, aprobada a finales de 2021, recoge en su artículo 47 que "el conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que se determine", dicho reglamento, aún por desarrollar, deberá ser adaptado por cada ayuntamiento, por lo que hay un vacío legal en el que el usuario no tiene muy claro a qué atenerse. Ese es precisamente el principal reclamo que expresan desde la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (Azuvemp), cuyo presidente, Guillermo Royo, afirma que "lo más importante es regular a nivel nacional, y no local".

Y es que, según denuncia Royo, la confusión jurídica que genera este tema provoca que "casi haya que estudiar para saber si puedes ir a un sitio con patinete o no". "Al final, cada ciudad tiene sus normas y acaba siendo un lío", añade el zaragozano, que cree que el del casco es el mejor ejemplo al respecto: "Puede pasar que, por poner un ejemplo, en Barcelona sea obligatorio y aquí no, o al revés. Así, cuando vas a otra ciudad puedes dudar y que te acaben denunciando". Asimismo, Royo considera que su uso "es recomendable", pero matiza que desde la asociación no tienen una posición "clara". "Es muy fácil hacer estadísticas sobre accidentes, pero es muy difícil medir todos los que deja de haber, por ejemplo, al dejar de usar coche y pasarse al patinete", explica. Unas estadísticas que, según el presidente de la Azuvemp, son utilizadas "por quien está en contra de los patinetes". Además, Royo cree que si el uso del casco acaba siendo obligatorio, muchos potenciales usuarios "podrían echarse atrás". Frente a todos estos condicionantes, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó durante la segunda quincena del pasado mes de noviembre una consulta previa sobre la nueva ordenanza de movilidad, en la que se preguntaba a los ciudadanos expresamente por otro de los asuntos más polémicos en torno a la norma, a partir de qué edad se considera adecuado que se autorice el uso de este tipo de vehículo de movilidad personal (VMP). El borrador de la nueva ordenanza podría estar listo, según fuentes municipales, "antes de que finalice el primer trimestre de 2024", con la idea de que se apruebe y pueda entrar en vigor "antes de verano". Dicha consulta previa es un paso obligatorio antes de comenzar a redactar cualquier tipo de borrador. Una medida que sirve para democratizar las instituciones, pero que muchas veces sus difusos términos hacen que la participación no sea demasiado elevada. En este caso, hasta 248 zaragozanos participaron en la consulta sobre movilidad, unos datos que desde el consistorio califican como "relevantes", teniendo en cuenta los antecedentes con otros ejemplos. Sin ir más lejos, a la vez que esta consulta se lanzaron otras dos desde el área de Movilidad y Medio Ambiente sobre la nueva ordenanza de bajas emisiones y sobre la actualización del reglamento de estacionamiento regulado, en los que la participación fue mucho menor (151 y 121 ciudadanos, respectivamente). Por ello, desde el ayuntamiento sostienen que los datos demuestran que este tema en concreto "interesa a la ciudadanía". El 41% aboga por establecer una edad mínima de 16 años En cuanto a los resultados, hasta un 41% de los participantes defendían que los 16 años es la edad más adecuada para permitir el uso de los patinetes eléctricos, frente a los que consideran que la edad ideal son los 18 o los 14 años (un 9,3% en ambos casos) o los 15 (tan solo un 3,2%). Con todo, un 37% de los zaragozanos es partidario de soluciones mixtas, como sería establecer una edad mínima para su uso con la autorización de los tutores. Una postura que comparten desde la asociación de usuarios, quienes establecen un paralelismo con lo que sucede con las bicicletas, autorizadas en menores de 16 pero con casco obligatorio. "Creemos que la mejor solución sería hacer algo similar", indica Royo. En cualquier caso, este tipo de consultas previas tienen un carácter, valga la redundancia, meramente consultivo, ya que luego deben ser los técnicos quienes valoren, teniendo en cuenta la opinión de la gente, cuáles son las mejores medidas a incluir en el primer borrador de la ordenanza. Aunque, eso sí, tras la presentación de este primer texto los ciudadanos podrán hacer alegaciones, que ya serán "más acotadas" a la realidad. Medidas anunciadas que no llegan A la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza apruebe su prometido plan de seguridad vial, el consistorio tiene pendiente todavía poner en marcha algunas medidas anunciadas hace ya más de un año. En noviembre de 2022, pocos días después del accidente mortal del joven Mario, arrollado por un bus cuando circulaba en patinete, la entonces concejala de Movilidad y actual alcaldesa, Natalia Chueca, dijo que el Gobierno municipal iba a regular "el uso obligatorio del casco en patinetes eléctricos si la DGT no lo hace a corto plazo". Un año y dos meses después, es ahora cuando el ayuntamiento ha lanzado una encuesta ciudadana para preguntar a los vecinos de la ciudad la edad mínima para conducir un patinete y si ven necesario llevar casco. Asimismo, el Gobierno se abrió entonces a cambiar los semáforos en ámbar en los giros a la derecha por los que discurra un carril bici, donde la visibilidad se reduce. Este tipo de intersecciones están consideradas peligrosas por muchos colectivos de conductores, como los de los buses, que han pedido al ayuntamiento en más de una ocasión que tome medidas para evitar accidentes. En el último año, no obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza sí que ha puesto en marcha algunas medidas para mejorar la seguridad de las calles. Entre otras cosas, se ha incrementado el tiempo para cruzar los pasos de peatones semaforizados. También se ha decidido mejorar la iluminación en los pasos de peatones en los que se detecten deficiencias de visibilidad y se han retirado 300 obstáculos junto a los pasos de peatones. Es una medida que el ayuntamiento ha ido aplicando en el último año, principalmente ubicando en estos espacios aparcamientos de bicicletas y patinetes, que no entorpecen la visibilidad. Además, para este 2024, cuando deberá ver la luz el nuevo plan de seguridad vial, el Gobierno municipal ha reservado una partida de 250.000 euros para instalar pasos de peatones luminosos y otros 200.000 para implementar otra serie de medidas que eviten accidentes en las calles de la ciudad. IVÁN TRIGO Lo que sí va a cambiar en este enero es la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) acerca de la regulación en la venta de los patinetes. Así, a partir del próximo día 22 todos los VMP que se comercialicen deberán estar correctamente homologados. Una medida que, a corto plazo, no afectará a quienes hayan adquirido un patinete previamente, pero que sí lo hará a partir del 22 de enero de 2027. En síntesis, durante los tres próximos años convivirán ambos vehículos, homologados y no, pero a partir de 2027 solo podrán circular los que estén debidamente certificados. Por otra parte, los usuarios muestran su descontento ante el estado de algunos de los carriles bici por los que deben transcurrir los patinetes eléctricos. En ese sentido, pese a que no consideran que Zaragoza esté mal dotada en cuanto a infraestructuras, sí que subrayan algunos puntos a mejorar, como el mal estado de algunos de ellos. "Es muy típico que haya calzadas en mal estado en las que, al ser reformadas, se olviden de los carriles bici", asegura Royo, que continúa: "Es muy peligroso, porque un pequeño bache puede no suponer nada para las bicis, pero para la rueda de un patinete, que tan solo tiene unas nueve pulgadas, puede provocar un accidente importante". Algunos de los ejemplos más claros en la capital aragonesa, según los usuarios, se pueden encontrar en Violante de Hungría, Vía Universitas o calle Jerusalén.