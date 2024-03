Zaragoza contará con 300 patinetes más de la empresa Bird y con casco incorporado

Zaragoza contará a partir de este martes, 19 de marzo, con un nuevo servicio de vehículos de movilidad personal (VMP), con hasta 300 patinetes eléctricos que explotará la empresa Bird Rides Spain S.L. Estos patinetes tienen la característica novedosa de que incorporan un casco, adosado al propio patinete, que se puede desbloquear junto al vehículo al iniciar el trayecto, para que pueda ser usado por la persona usuaria. Se trata, en este caso, de un complemento importante en el ámbito de la seguridad vial.

Por el momento el uso del casco no es obligatorio. Cuando el usuario desbloquee el patinete, podrá escanear el código QR que encontrará en el candado del casco para utilizarlo. Una vez termine su viaje, tendrá que realizar la misma operación para dejar el casco en el soporte. El viaje no se terminará si, habiéndolo usado, el casco no se encuentra en su candado.

Como se recordará, en el año 2022 se realizó una licitación, a la que concurrieron varias empresas, para la adjudicación de dos autorizaciones para la explotación de VMP en Zaragoza. En aquel momento resultaron ganadores Boltest Spain S.L. y Reby Rides S.L. Sin embargo, y aunque Bolt sigue prestando el servicio, la licencia de Reby fue revocada en marzo del pasado año a consecuencia de numerosos incumplimientos de las condiciones autorizadas.

La empresa que quedó la tercera posición, Spin Mobility, es actualmente propiedad de Bird Rides Spain S.L., la cual ha solicitado autorización para ocupar el espacio dejado por Reby, petición que ha sido aceptada, si bien con la mitad de vehículos ofertados en su día (inicialmente eran 600).

Bird asumirá las condiciones ofertadas en su momento por Spin Mobility: queda obligada a satisfacer un canon de 24 euros por vehículo al año, así como 125.000 euros anuales que deberán destinarse a campañas de buenas prácticas, seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible, así como a la mejora de infraestructuras de movilidad sostenible.

Zaragoza, ejemplo en Europa

Para el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, “el hecho de que una empresa más se sume a la oferta de movilidad personal y sostenible en Zaragoza es una buena noticia. Pero nos parece especialmente relevante que lo haga dando un paso importante en materia de seguridad vial, incluyendo el casco como un elemento mas del vehículo, lo que demuestra que es técnicamente posible. Todos, tanto los responsables políticos como los usuarios, pero también las empresas -ha dicho- debemos implicarnos en que la movilidad sea cada vez más segura en nuestras ciudades. Se demuestra que hay soluciones técnicas factibles para que también los patinetes eléctricos puedan ser utilizados con mayores garantías”.

Las palabras de Rodrigo han suponen también un mensaje a la otra empresa que opera con patinetes eléctricos en la ciudad, Bolt, quien anunció que alegaría contra la obligatoriedad de llevar casco para los usuarios de estos vehículos que el PP quiere instaurar en la nueva ordenanza de Movilidad que se está tramitando.

Rodrigo ha recordado que recientemente se puso en marcha el servicio de motos eléctricas compartidas de Yego y que “muy pronto se va a adjudicar el contrato para la renovación de nuestro sistema de bicicleta pública. Todos estos elementos van a suponer un importante impulso para la movilidad sostenible eléctrica en Zaragoza”. Además, "en un plazo breve de tiempo", llegarán también unos novedosos triciclos eléctricos.

Por su parte, Antonio Relaño, director de Bird para España y Portugal, ha afirmado que "la historia de Bird en España no se podría contar sin hablar de Zaragoza. Desde nuestros inicios, en 2018, hemos sido testigos de una transformación en la movilidad urbana. Actualmente el número de personas que utilizan bicicletas o patinetes para desplazarse diariamente se ha duplicado desde entonces. Esto no es solo crecimiento: es crear un impacto real y positivo. Con gran entusiasmo, regresamos a Zaragoza llevando un compromiso renovado para seguir contribuyendo a una movilidad más limpia, eficiente y conectada."

Abonos y ofertas de lanzamiento

Además del citado soporte para el casco, este servicio incluye como complemento de seguridad que los usuarios deberán escanear su documento de identidad, evitando así la utilización por los menores. En su promoción de lanzamiento, los primeros dos viajes serán completamente gratis con el código “holaZGZ”. Para conseguirlos hay que descargar la app e ingresar el código.

Se van a ofrecer abonos mensuales con viajes de hasta 30 minutos por 34,99 euros al mes; otro de tres meses de desbloqueos ilimitados por 9,99 euros (es decir, ahorra el desbloqueo y paga solo por minutos) y un abono anual con 2 viajes diarios de hasta 30 minutos por 265 euros. Además, Bird anuncia su compromiso con el deporte zaragozano: durante los días de partido del Real Zaragoza y del Casademont Zaragoza ofrecerá descuentos del 50% para ir y volver a La Romareda y al pabellón Príncipe Felipe para evitar que los aficionados recurran al vehículo privado para acudir a los partidos.