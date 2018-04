Al cole ya se va caminando

que bonito , que precioso, que idilico ...................pero menos primero de todo muy acertado colocar un colegio en medio de dos avenidas de 3 carriles cada una que poco a poco se saturaran (acordemonos del actur en sus inicios ) segundo ,,si alguien piensa que los niños van a ir andando es que estan soñando , vamos a ver, sin duda ,a cientos de coches aparcados de forma ilegal en las calzadas de estas avenidas, padres con sus niños cruzando por las avenidas fuera de los pasos de cebra etc,,, no es que me lo este imaginando ,,,,, es que lo veo todos los dias en el colegio de rosales ,,cientos de coches mal aparcados en las entradas y salidas de los niños ,,la POLICIA LO VE Y PASA OLIMPICAMENTE, como siempre, nadie hara nada hasta que haya una desgracia , que desafortunadamente tiene pinta que pasara mas pronto que tarde SEÑORES NO BASTA CON COLOCAR UN COLEGIO EN EL PRIMER SOLAR QUE SE ME OCURRE TENDRAN QUE DOTARLO DE LOS MEDIOS PARA QUE EL DESARROLLO Y SEGURIDAD DE LOS NIÑOS NO CORRAN PELIGROS