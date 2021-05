Aragón recibirá a 9 de los 200 menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta, según el reparto acordado por el Gobierno y las autonomías, para liberar espacios tras la llegada en los últimos tres días de 1.500 y desbordar por completo las instalaciones que la ciudad africana tiene disponible para albergar a los jóvenes que alcanzan suelo español sin acompañantes.

Unas 72 horas después del comienzo masivo de migrantes, el Ejecutivo central y las comunidades autónomas han pactado reubicar a estos 200 jóvenes. En el reparto planteado -aún pendiente de aprobación final- cada autonomía acogerá entre seis y veinte niños.

A petición de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, el pasado miércoles se reunió el Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que tomaron la decisión de reubicar a estos 200 menores extranjeros no acompañados de "forma inmediata". Este jueves, el principio de acuerdo al que han llegado es que el reparto sea en base a diversos criterios: el 50% de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25% en función de la población y otro 25% por situación económica, que a su vez se repartiría en un 12,5% por renta per cápita y el otro 12,5% según la tasa de paro.

Con estos criterios, el reparto propuesto al que ha tenido acceso Efe es el siguiente:

Andalucía - 13

Aragón - 9

Asturias - 11

Baleares - 11

Cantabria - 7

Castilla y León - 18

Castilla-La Mancha - 14

Cataluña -15

Comunidad Valenciana - 13

Extremadura - 11

Galicia - 20

Madrid - 20

Murcia - 7

Navarra - 6

País Vasco - 8

La Rioja - 17

Las ciudades de Ceuta y Melilla y Canarias -que tiene bajo su tutela a 2.700 menores- quedarían excluidas de este reparto.

Además, Belarra aseguró el pasado miércoles que muchos de los jóvenes que han cruzado la frontera para llegar a Ceuta tienen una edad más baja de lo habitual, entre los 7 y los 10 años. Según explicó, la gran mayoría desconocía las consecuencias de entrar en España y ahora están pidiendo volver con sus familias. Para ello, el Ejecutivo de coalición está intentando "articular un mecanismo" que permita la reagrupación de los menores con sus familias en su país de origen.