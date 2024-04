Aragón critica la deuda heredada de 26 millones del Fondo de Cohesión Sanitaria

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asistido esta tarde por videoconferencia a la reunión Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde ha votado en contra de los dos puntos tratados sobre el Fondo de Cohesión Sanitaria. Bancalero ha manifestado que se trata de un “nuevo agujero financiero que heredamos, de más de 26 millones de euros”.

El consejero de Sanidad ha explicado que esta deuda corresponde al Fondo de Cohesión Sanitaria, que compensa la asistencia prestada a ciudadanos de una Comunidad Autónoma en otra, en este caso, a aragoneses en otros territorios y a pacientes de otros territorios en Aragón.

El consejero de Sanidad ha lamentado que el anterior Gobierno socialista de Lambán no haya pagado esta deuda y ha anunciado que va a pedir más información al Ministerio de Sanidad sobre la procedencia de los gastos reales que debería asumir Aragón, así como sobre la facturación que desde esta Comunidad Autónoma se debería aplicar por la atención a ciudadanos de otros territorios y ver cómo "se puede afrontar el pago".

Desde el PSOE han puntualizado que el origen del "problema heredado" tiene su origen en 2012 cuando en La Moncloa residía Mariano Rajoy, que es, quien decide, que ese fondo ya no lo sufrague el ministerio sino las comunidades autónomas. Aseguran que desde ese 2012 no se ha pagado y "algunas comunidades han pedido una actualización", por lo que señalan que "no es ningún agujero".

Plan antitabaco

Por otra parte, el consejero de Sanidad de Aragón ha definido como "incómodo" el hecho de que después de la “mano tendida” al Ministerio de Sanidad para elaborar un plan antitabaco para llegar a acuerdos, ha asegurado Bancalero que se han enterado por "la prensa" de que el Consejo de Ministros ha aprobado este documento, sin que las comunidades autónomas conozcan su contenido, algo que se ha reclamado en la reunión del CISNS. Y ha señalado que espera que se hayan incluido algunas de las peticiones de las comunidades.

Atención Primaria

Aragón ha votado a favor de la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha sido otro de los puntos tratados en la reunión de este martes. No obstante, el consejero de Sanidad de Aragón ha solicitado que esta comisión sustituya al grupo del Plan de Atención Primaria que ya existía para no duplicar funciones y que la nueva comisión sea “activa y diligente” en la propuesta e implantación de medidas.

Otro de los puntos tratados en el orden del día ha sido la creación del Grupo de Trabajo de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. Aragón también ha votado a favor, si bien Bancalero ha considerado que primero habría que estudiar el real decreto 605/2003, de 23 de mayo, sobre medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Es importante que "contabilicemos todos igual", ha dicho Bancalero.

Aragón también ha dado su visto bueno al acuerdo marco para el fraccionamiento industrial del plasma procedente de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células y al protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia 2023, que coincide con el protocolo autonómico.