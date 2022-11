No gustó a nadie entre los miembros de la oposición el discurso de arranque de Javier Lambán en el Debate del estado de la comunidad al que todos vieron atrapado en una realidad diferente a la que se siente en las calle. No hubo tibieza ni paños calientes para una alocución de la que esperaban «poco pero no tan poco» a izquierda y derecha de la socialdemocracia que enarbola el presidente.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Marian Orós, criticó la «frialdad» del presidente de Aragón en su discurso en el debate sobre el estado de la comunidad, «absolutamente previsible» y «alejado» de los problemas reales de las familias aragonesas y de los autónomos. Orós, tras la primera sesión del último debate sobre el estado de la comunidad de la legislatura, denunció el «autobombo» y la «autocomplacencia» del presidente, que demostró, a su juicio, que su Gobierno «está acabado» y Aragón está «ante un cambio de ciclo». Y ante la falta de alusión a los problemas reales le ha pedido «menos despacho» y más preocupación por las familias; "y menos foros, jornadas y congresos» y más medidas que los aragoneses necesitan en 2022. El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, dijo estar «entre sorprendido y molesto» por el discurso de Lambán, en el que echó en falta referencias a la realidad de la ciudadanía. «No ha tenido ni un guiño para los autónomos o para las familias que quieren ver aliviada su carga fiscal». El líder de la formación naranja reconoció que no esperaba mucho del discurso, «pero no tan poco», y agregó que, aunque venía preparado para «un mitin electoral», lo que ha encontrado ha sido «una teletienda, una exposición de logros, un balance con loas a todos los consejeros». Lambán no ha hecho «ni un solo anuncio» y ha mostrado una «autocomplacencia total», distinguiendo entre estabilidad e inmovilismo. «Ahora toca gestionar el presente». Clave electoral y asuntos ideológicos El portavoz de IU, Álvaro Sanz, dijo estar «profundamente preocupado» por el Aragón del futuro dibujado por Lambán, «que se parece mucho al del pasado» tras hacer un balance «en clave electoral» con el que ha demostrado su «falta de sensibilidad» porque los nuevos retos no pueden afrontarse «con viejas recetas». «El reconocimiento de la existencia de desigualdades ha estado ausente de su discurso, como también se ha olvidado de los sindicatos, de los salarios de los trabajadores, o del cambio climático, "que para Lambán es solo un adorno en sus declaraciones", incidió el diputado de IU, que consideró que «lo único transversal» del discurso del presidente fue «la política permanente de alfombra roja» a cualquier proyecto, «que puede devenir en privatización de los servicios públicos». Por último, Santiago Morón (Vox) calificó como «decepcionante, previsible y alejada de la realidad» la intervención de Lambán, que no hizo mención «a su gestión en el último año y sí una loa a todos los miembros del ejecutivo durante la pandemia». Morón acusó al presidente de Aragón de no haber mencionado «la situación de crisis que afecta a las familias aragonesas ni a los autónomos y de haber estado más pendiente de asuntos de carácter ideológico como la Agenda 2030 que «de las cosas del comer».