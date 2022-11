El alza de la luz: la nueva pandemia que ahoga a los hosteleros aragoneses

El malestar de los hosteleros por el incremento desmedido de los recibos de la energía ha llevado al sector a convocar protestas por todos los rincones del país para denunciar su situación de «extrema gravedad» y reclamar soluciones a las Administraciones públicas. Así se hará este martes con un apagón simbólico de las luces de los establecimientos que durará cinco minutos, una acción que se visualizará a las 19.00 horas con la colocación de velas en las mesas de las terrazas y a la que están llamados a participar también los comerciantes que lo deseen, afectados igualmente por este problema.

La iniciativa ha sido promovida por la patronal Hostelería de España a nivel nacional y sido respaldada a nivel local por Horeca Zaragoza, Cafés y Bares y Zaragoza Esencial. El acto central se llevará a cabo en la plaza del Pilar con la participación de representantes de dichas organizaciones.

«El tema es complicado y convulso y está teniendo una afección muy grave para todo el sector», recalca Fernando Martín, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHT). El problema «no es una cosa nueva», agrega, ya que hace ya un año que la escalada de la luz viene menguando los márgenes de rentabilidad de las empresas, pero la repercusión es cada vez mayor teniendo en cuenta el vía crucis que ha atravesado en los últimos tiempos un sector formado por 30.000 establecimientos en la comunidad.

«Después de dos años ertes, cierres, reaperturas y un sinfín de afecciones a la actividad, pensábamos que íbamos a cicatrizar las heridas pero no está siendo posible», lamenta Martín, que está al frente del hotel restaurante El Patio, en La Almunia de Doña Godina.

El testimonio de un bar de Zaragoza: «Pago más de luz que del local»

El gasto en electricidad se ha convertido en el principal motivo de los desvelos de los negocios de hostelería. Que se lo digan si no a Javier Rada Sesma, que está al frente del bar restaurante Morrete, ubicado en la céntrica plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza. De la noche a la mañana, su factura mensual de la luz llegó este verano a casi cuadruplicarse. Pasó de los 830 euros del recibo que le cobraron a mediados de julio a los 3.200 un mes después, es decir, una subida estratosférica del 385%. «A ver qué negocio puede aguantar este incremento. Es insostenible», afirma este pequeño empresario que tiene a cinco trabajadores a su cargo. «Es una barbaridad que me pidan más que por el alquiler del local. No puede ser», señala visiblemente cabreado por lo que considera que es «injusto».

Este hostelero firmó en octubre de 2021 un contrato a precio fijo con la comercializadora del mercado libre Factor Energía. «Nos decían que todo era muy favorable y al principio lo era, pero desde agosto me están dando unos palos que son insoportables», explica Javier, que ahora tiene 61 años y regenta el establecimiento desde hace cinco al quedarse en paro al perder su empleo como maître de un hotel. «Monté el restaurante en 2017 y lo estaba sacando a flote. Hemos aguantado incluso la crisis del covid, pero ahora nos llega este problema de la luz», se lamenta.

El motivo de que coste de su recibo eléctrico se haya disparado de tal manera lo achaca a que no fue informado de la aplicación de nuevo cargo por la compensación del tope del gas. También cree que puede deberse a que le cobran una factura estimada de consuma, lo cual dice no entender siendo que los contadores son digitales desde hace unos años. «Nos sentimos engañado. Es un problema muy gordo que está afectando a la mayoría de los bares de la ciudad», sostiene.

Tras ser asesorado sobre las «posibles irregularidades» que, dice, se han podido cometer en la comercialización de su contrato eléctrico y la aplicación del tope del gas, Javier decidió devolver los dos recibos con precios desorbitados –le llegó otro en septiembre de 2.900 euros– y ha cambiado ya de compañía de luz. «En un negocio como el mío no puedes trasladar a los clientes estas subidas», explica.

Pero el coste de la luz no es su único quebradero de cabeza: «ahora nos dicen que nos van a levantar toda la plaza para reformarla y el ayuntamiento no nos ofrece ningún tipo de ayuda», denuncia.