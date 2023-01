Los críticos de Cs en las Cortes marcan distancias con Daniel Pérez

Las renuncias encadenadas de los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza a seguir en las listas electorales de la formación naranja no se repiten, por ahora, en el grupo parlamentario de la formación en las Cortes de Aragón.

Aunque todo puede llegar. Desde hace meses, el equipo trabaja dividido entre los diputados que se han mantenido fieles al coordinador general de Cs en Aragón y portavoz de la formación en el Parlamento aragonés, Daniel Pérez Calvo, y quienes se han opuesto a su gestión del partido.

Por ahora, ningún diputado rechaza ir en las listas del partido, aunque muchos esperarán a tomar decisiones a que la nueva Ejecutiva defina el proceso de primarias este próximo lunes.

De hecho, a escala autonómica, son mayoría los que creen que cuando se abra el proceso de primarias, habrá varias listas en Aragón. Además, por el cambio en los estatutos del partido, cuando se elija al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón se elegirá también el coordinador autonómico de la formación naranja.

Por ahora, Daniel Pérez afirma que está "dispuesto" a presentarse, aunque aboga por una "lista de consenso". Algunos de sus diputados tienen claro que no le apoyarán. Es el caso de Elena Sacacia, que asegura que estará "donde no esté Daniel". "Mi continuidad en el partido dependerá de las primarias: si hay una opción que representa los ideales del partido, seguiré. Si no, no", afirmó ayer.

El portavoz adjunto de Cs en las Cortes, Javier Martínez, presentó su renuncia como tal hace un mes y medio a Pérez Calvo. "No se ha tramitado mi renuncia porque él no ha querido", matizó ayer Martínez, que todavía no ha tomado decisiones sobre su futuro en Cs. "No estoy de acuerdo con cómo se han hecho las cosas y por eso presenté mi renuncia como portavoz. Voy a seguir como diputado hasta el final porque para eso me votaron en 2019", defendió.

Otro de los rostros visibles de la corriente crítica es Susana Gaspar, exlíder del partido en Aragón. La diputada asegura que sigue "volcada" con sus responsabilidades del área de Sanidad en las Cortes.

Desde Huesca, los diputados Carlos Ortas y Jara Bernués recordaron que tienen el compromiso con sus electores de acabar la legislatura, y esperarán a conocer el proceso de primarias para tomar más decisiones. "No he decidido si iré en las listas", comentó Ortas. "Yo no me aparto del proyecto de Ciudadanos", aclaró Bernués que, eso sí, urgió a la Ejecutiva a tomar decisiones rápido para llegar a tiempo a las elecciones.