Triunfa la moción de censura en el PAR

La moción de censura contra Arturo Aliaga, presidente del PAR, ha prosperado esta tarde en la sede del partido en Zaragoza entre aplausos de los 16 miembros díscolos de la Ejecutiva.

Clemente Sánchez-Garnica es el nuevo presidente de la formación aragonesa tras unas semanas de alta tensión y fractura entre los miembros de la cúpula, por la discrepancia insalvable de decidir recurrir la sentencia que invalida el XV Congreso, o no hacerlo.

El hasta hoy presidente del partido, Arturo Aliaga, ni quienes se han mantenido a su lado todo este tiempo, han aparecido por la sede. Los díscolos se han acompañado del notario Adolfo Calatayud, que certificará el acta.

Aliaga ha enviado un comunicado a los medios afirmando que el Partido Aragonés "ha sido siempre mi partido desde que decidí afiliarme. Antes ya serví a estas siglas como independiente. Mi única preocupación es y sigue siendo que el PAR llegue a las elecciones con garantías de futuro".

"No me he mantenido, como falsamente se ha dicho, en una posición enrocada", continúa. "Con el resto de los miembros de la Ejecutiva que apoyaban la misma postura, hemos intentado llegar a acuerdos que han sido imposibles. Y ratifico que nuestro único objetivo es y seguirá siendo cumplir la ley. Solo así podremos construir un Partido Aragonés fuerte".

El PAR ha sido un partido "fundamental" para el desarrollo y el impulso de Aragón. "Y así lo hemos demostrado con nuestro férreo compromiso durante los últimos cuatro años, con una apuesta clara por generar empleo, atraer inversiones y colaborar con la industria y con todos los sectores empresariales. Minimizar las consecuencias de la pandemia y pensar en los aragoneses han sido nuestra máxima prioridad", explica Aliaga, que incide en que su postura "es la que siempre ha sido".

"Mis principios y mi compromiso con los aragoneses y con mi partido, que va mucho más allá de personalismos y cargos, es cumplir la ley para que nuestras propuestas políticas e ideológicas estén completamente respaldadas", un mensaje que ha repetido en las últimas semanas.

Críticas al PP y a los prófugos

"Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todos los militantes, concejales, alcaldes y a los dos diputados que me acompañan en las Cortes de Aragón porque han mantenido su apoyo sin fisuras en los peores momentos del partido y no se han dejado llevar por cantos de sirena de otras formaciones, cuyo interés es aniquilar al PAR, con la complicidad y la connivencia de algunos miembros de nuestro partido que durante años han ocupado distintos cargos públicos y han presumido de defender unas siglas que ahora han dejado a la deriva", ha proseguido señalando sin nombrar al Partido Popular y a miembros del sector crítico.

Por último, "pese a todo lo sucedido en los últimos meses, los aragoneses pueden estar tranquilos", cierra Aliaga dejando un mensaje de tranquilidad en cuanto a gobernabilidad.

"Los tres diputados del PAR garantizamos la estabilidad del Gobierno, siendo conscientes de que no permitiremos que una cuestión interna de partido afecte al día a día de los aragoneses y a nuestro trabajo; un trabajo en el que ya hemos demostrado que nos empleamos a fondo, pensando sobre todo en su bienestar", concluye el vicepresidente de Aragón.

