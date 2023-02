La Comisión Ejecutiva del PAR, reunida este lunes en sesión extraordinaria, ha fijado dos fechas en el calendario para poner en marcha "el proceso electoral" del partido de cara a los comicios del 28 de mayo y para dar cumplimiento al auto que define la ejecución provisional de la sentencia que invalidó el XV Congreso.

En una cita en la que han vuelto a acudir solo los llamados díscolos y con una ausencia casi total de los miembros de la Ejecutiva que se mantienen fieles al expresidente del PAR, Arturo Aliaga, por mayoría y sin votos en contra se han fijado en el calendario las fechas clave para el futuro de la formación política.

El próximo 11 de marzo más de 1.800 militantes en todo Aragón estarán llamados a las elecciones primarias para elegir a los candidatos en las tres capitales de provincia, el aspirante a la presidencia del Gobierno de Aragón y en el resto de municipios de Aragón donde se presente más de un candidato.

Además, la Ejecutiva ha aprobado la convocatoria del XV Congreso del Partido Aragonés para los días 22 y 23 de julio.

Por otro lado, la dirección del partido ha nombrado la comisión permanente, el defensor del militante y la comisión organizadora de las primarias.

Con esta decisión, la parte mayoritaria de la Ejecutiva desoye la petición realizada esta mañana por la otra parte de la cúpula del partido, que había reclamado la celebración del XV Congreso para el 11 de marzo, y que planteaba celebrar las primarias a posteriori.

El presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica ha lamentado que la otra parte de la Ejecutiva otra vez haya decidido no acudir a la reunión extraordinaria. Ha insistido en que tienen la mano "tendida" para la búsqueda de acuerdos, pero también ha dicho que "no pueden obligar a nadie" a asistir a las citas de la Ejecutiva. Ha recalcado que "lo importante es pensar en las siglas, no en las personas" y ha llamado a abrir un "paréntesis" en las "rencillas internas" que le permita al partido llegar unido y con garantías al próximo proceso electoral.

En esta reunión los díscolos han concitado la presencia de dos miembros más de la Ejecutiva que no asistieron a la votación de la moción de censura, el vicepresidente del partido, Roque Vicente, Jesús Martín, y la presidenta del Rolde, María Lina Hernando, que no tiene derecho a voto.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.