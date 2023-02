La segunda reunión entre el Salud y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF ha vuelto a terminar sin acuerdo y el viernes se han citado para un nuevo encuentro en el que poder desatascar las negociaciones. Tras más de dos horas de diálogo, las portavoces de los tres colectivos se han mostrado "desmoralizadas" con el resultado de la reunión porque las posturas siguen siendo "diametralmente opuestas", según ha declarado a este diario Delia Lizana, de CCOO Aragón.

De este modo, la convocatoria de huelga en la sanidad pública se mantiene para el 31 de marzo, lo mismo que el calendario de movilizaciones previsto que este viernes seguirá con una protesta a las puertas del hospital Miguel Servet. "Hemos hecho una puesta en común de nuestras reivindicaciones y hoy sí nos han enseñado el acuerdo con los médicos firmado, pero nos llama poderosamente que en unas partes pone acuerdo y en otras preacuerdo. Tenemos claro que, aunque compartimos con los médicos algunas cuestiones, hay otras en las que chocamos y ahí hay peticiones que se han enquistado", ha dicho Lizana.

Donde sí parece que el Salud está dispuesto a negociar es en la apertura de los centros de salud hasta las 20.00 horas, aunque no se han dado detalles ni del cómo. "Es el único punto donde se ha avanzado algo, pero seguimos sin ver clara la medida y creemos que ellos también. Podrían estar dispuestos, pero eso supone tener que reestructurar las plantillas. Lo que pedimos es que haya una homogeneización de horario hasta las 20.00 en todos los centros, pero parece ser que quieren dejarlo a la voluntariedad", ha precisado Lizana.

En este sentido, Elena Lahoz, portavoz de Sanidad en UGT Aragón, ha detallado que el Salud contempla la jornada deslizante para esta apertura hasta las 20.00 horas, algo que no contenta a los sindicatos. "Eso no supone la integración de plantillas de Primaria y de Continuada, sino que es algo que ya existe. Significa que hay un total de horas al año que los profesionales las pueden dedicar a jornada deslizante, es decir, a ampliar jornada de tarde, pero es voluntario. Esa fórmula no es la que reclamamos para abrir de 8.00 a 20.00 horas, lo que pedimos es una integración de profesionales y de condiciones laborales de Primaria y Continuada", ha insistido Lahoz.

El desbloqueo de la carrera profesional, "complicado"

"Si se aplica con voluntariedad, ¿qué pasará, que dónde no haya profesionales el centro de salud no abrirá hasta las 20.00 y en otro si? Queremos que sea todo por igual", ha apuntado Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad en CSIF Aragón. "Hay que negociar mucho más ahí, las posturas están muy lejos. Si se hace bajo la fórmula de la jornada deslizante supondrá que ese médico solo pasará consulta en su cupo, cuando la idea de abrir hasta las 20.00 horas es que el ciudadano pueda ser atendido por cualquier facultativo", ha recalcado.

Fessenden ha asegurado que "esperaba algo más" de la reunión de este lunes. "Les envíanos nuestras propuestas y han tenido unos días para valorarlas. Ha sido una puesta en común y nos ha pedido que, entre todas nuestras peticiones, les explicáramos con más detalle, pero de su parte no hemos recibido nada", ha indicado.

Donde no parece que se vayan a producir avances es en el tema de las jornadas de las 35 horas y el desbloqueo de la carrera profesional. "El tema de la carrera lo van a cuantificar, pero reiteran que no está contemplado en los presupuestos y de ahí no salen. Lo vemos complicado", ha dicho Lizana. El tema de la jornada de 35 horas está implantada en 10 comunidades, pero aquí nos dicen que tiene que hacerlo primero Función Pública y luego ya se verá", ha dicho.

"Estamos cabreados porque no se está reconociendo la labor de los profesionales. Desde UGT ya dijimos que no íbamos a firmar ningún acuerdo donde no estuviera el tema de la carrera profesional y la contestación es la misma siempre: no está incluida en los presupuestos. Hay más de 15.000 trabajadores que se han jubilado en los 13 años y ya han perdido ese abono. Es una vergüenza. Dicen que no hay dinero, pero sí lo hay para los médicos", ha comentado visiblemente enfadada Elena Lahoz, portavoz de Sanidad en UGT Aragón.

CCOO, UGT y CSIF ya barajan una gran manifestación, a mediados de marzo, en la que quieren que participe la ciudadanía. "Los sanitarios son las manos que cuidan y curan y no se les puede despreciar así", ha dicho Lahoz.