Antonio Garamendi se ha pronunciado en Zaragoza acerca de la polémica suscitada por el cobro del bono social térmico por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

A una pregunta de este diario sobre si se beneficia o no de esta ayuda, el presidente de la CEOE ha respondido tajantemente: "Que yo sepa no". Además, Garamendi, con familia numerosa, ha apuntado que el bono social térmico debería ayudar a las personas que lo necesitan, pero hay que elegir "selectivamente", para que lleguen de verdad a quien las precisa.

"Tenemos que empezar a pensar en ser selectivos", porque las medidas generalizadas "pueden ser electoralistas" y no conllevan una buena gestión al suponer mucho gasto que no es necesario para quien no necesita la ayuda", ha explicado el presidente de la CEOE antes de intervenir en el III Encuentro de Comercio.

Cabe recordar que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado cambios en la regulación del bono social eléctrico para establecer criterios de renta en el caso de las familias numerosas que, por el momento, se benefician del descuento en su factura independientemente de su volumen de ingresos.