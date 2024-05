Javier Martínez Romero: "'The Wave' se convertirá en tres años en un evento de referencia nacional en el sector de la empresa y tecnología"

“Queremos conseguir que el congreso 'The Wave' sea en el plazo de tres años una referencia a nivel nacional en el sector de la empresa y la tecnología”. Así lo ha indicado este lunes en la Comisión de Economía, Empleo e Industria de las Cortes de Aragón el director del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), Javier Martínez Romero, en su comparecencia para explicar las líneas de gestión de la legislatura.

Martínez ha destacado en su intervención que en su primera edición, 'The Wave' tratará de “demostrar el potencial tecnológico de la comunidad. Pecamos de no decirlo lo suficiente. Ésta va a ser una de las funciones primordiales del congreso”. 'The Wave' se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza el 15 y 16 de mayo y en él estarán presentes las grandes empresas tecnológicas con presencia en Aragón, junto a emprendedores de la comunidad o centros de formación. El objetivo es “conocer cómo las tecnologías están transformando la economía y cuáles son las más prometedoras en cada sector o tipo de negocio”. 'The Wave', asimismo, servirá como punto de partida del nuevo plan estratégico del CEEI 2024-2027 que ya ha sido aprobado.

El plan estratégico de CEEI pretende facilitar la innovación, promocionarla, servidor de catalizador para la acción institucional y potenciar el talento innovador, ha expuesto Martínez, todos ellos objetivos del “nuevo modelo de CEEI mucho más flexible”, que –finalmente- es de promover y potenciar Aragón como centro innovador. Esto supondrá –ha continuado el director gerente- cambios de estructuras e infraestructuras para que sea un verdadero instrumento del Gobierno de Aragón para la fomentar la innovación.

En su comparecencia, Martínez se ha referido a los cambios que prepara el CEEI en su estructura. “Vamos a cambiar el rumbo de una sociedad pública que tiene que servir de modelo innovador para las empresas de la comunidad”. El director de la empresa pública ha destacado que desde el centro “se va a apoyar cualquier sector esté donde esté en el territorio. Tendrá que ser multisectorial, sea de la agroalimentación, textil, … Nos encontramos ante una oleada de innovaciones y el CEEI tiene que cambiar su papel”.

Dentro de estos cambios, el director del centro ha destacado que "las naves del CEEI en Zaragoza ya se encuentran cerca del 100% de ocupación y el espacio de coworking exige ya una ampliación y va a ser duplicado”. El responsable del centro empresarial ha asegurado asimismo que hay que recuperar “el espíritu de hace unos años. Aquí nacieron empresas como Certest Biotech o Libelium. Hoy son campeonas nacionales y generan empleos de calidad". Martínez ha recordado asimismo que el objetivo no es sólo “trabajar con emprendedores sino con proyectos, con la Universidad o con los programas de los diferentes departamentos del Gobierno”.