La unión de estaciones sigue tensando el ya de por sí complicado clima político en Aragón. Ahora, la Diputación de Huesca y el Ejecutivo de la comunidad viven enzarzados en un cruce de declaraciones al que se ha sumado el consejero de Vertebración del Territorio y líder de Chunta Aragonesista en el Gobierno, José Luis Soro, como respuesta al presidente oscense, Miguel Gracia: "Está empezando a recular".

Tras las declaraciones de Gracia, que pedía "celeridad" a Soro para sacar adelante el proyecto, el aragonesista ha afirmado que "el presidente de la DPH está empezando a recular y a echar romeros para que si este proyecto no sale adelante parezca culpa del Gobierno de Aragón". Soro ha asegurado que esta petición de ampliar el plazo no es competencia del Ejecutivo autonómico, sino que "es una cuestión que depende de Europa".

"Ya comentó que habría que reprogramar los fondos, ahora habla de los plazos como si fuera algo que dependiese de mí", ha recordado el consejero autonómico, que ha insistido en que "siempre" se cumplen los plazos del proceso. Un proceso que ha dicho que "no es una una cuestión política, sino un procedimiento impulsado por los técnicos". Y un comentario sobre la petición de Gracia de acelerar el proceso: "Se tramitará el expediente si todo está bien y si hay que subsanar algo, se requerirá el arreglo. Se seguirá el mismo procedimiento sea Formigal o cualquier persona la que aspire al Piga".

"Las tres veces que en Consejo de Gobierno se han traído asuntos relativos a la unión de estaciones he expresado mi disconformidad con el planteamiento y me he expresado en contra", ha afirmado tajante Soro, que ha vuelto a destacar que para él "el proyecto de la unión de estaciones no tiene sentido que salga adelante sin fondos europeos, pero con ellos tampoco".

"Insisto en que en ningún caso Chunta Aragonesista estará dentro de un gobierno que financie íntegramente la unión de estaciones", ha afirmado Soro, aunque ha admitido que este proyecto pirenaico estará en la mesa de negociaciones del futuro Gobierno autonómico, que se definirá en junio: "Estará sobre la mesa si negociamos un futuro Gobierno, pero no tiene sentido ponerle líneas rojas y es algo de lo que tendremos que hablar".