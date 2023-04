Transporte sanitario en Aragón: Tres meses de huelga sin soluciones a la vista

El ruido ha bajado de decibelios en el sector del transporte sanitario en Aragón, que suma ya tres meses de huelga. Sin embargo, esa disminución del murmullo no ha conllevado, hasta el momento, ningún avance para los trabajadores. El conflicto, enquistado desde hace años porque el convenio colectivo está caducado desde 2019, ha entrado en una fase de letargo tras un periodo de muchas movilizaciones, protestas y reivindicaciones en las tres provincias que han coincidido, además, con la nueva adjudicación de la gestión urgente a la empresa Ambulancias Tenorio por parte del Gobierno de Aragón.

La huelga del colectivo empezó fuerte el 16 de enero, cuando se sabotearon varias ambulancias en un acto vandálico que, meses después, terminó con la detención de dos empleados como autores de los hechos. A las manifestaciones en la calle se sumaron ataques directos y amenazas a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, una circunstancia que desvirtuó de alguna manera el conflicto laboral que, a fin de cuentas, era el objeto de esta huelga.

Los trabajadores, que retomarán las movilizaciones el próximo martes, reclaman un nuevo convenio colectivo, que debe negociar una patronal configurada por las empresas del sector que todavía no está constituida en Aragón. «Estamos en una situación de mucha incertidumbre. Vemos que las empresas pasan de puntillas por el tema del convenio y con Tenorio hemos tenido unos contactos mínimos donde no parecen estar muy preocupados por ese tema», apunta Juan Antonio Busqueta, portavoz del Sindicato Cooperación Sindical.

«Nos han hablado, de manera informal con algunos miembros del comité, de los vehículos o del uniforme, pero no sabemos nada de qué salario tendremos (en teoría tendría que incrementarse), en qué bases trabajaremos porque la localización desaparece o qué turnos tendremos que asumir porque se prevé más personal», explica.

La nueva patronal podría configurarse este mes

Sin embargo, fuentes de la empresa Tenorio aseguran a este diario que «no ha dejado de haber contactos» en los últimos meses con los sindicatos y el objetivo es «alcanzar un acuerdo» con los representantes de los trabajadores. Insisten en que las reuniones son «continuas» para cerrar «un acuerdo que debe ser sindical». En un principio, Tenorio iba a citar a los sindicatos a un encuentro después de Semana Santa pero, por el momento, este no tiene fecha.

En el caso del transporte programado (traslados de usuarios para citas o pruebas), cada día se están anulando, aproximadamente, entre 40 y 60 servicios de los 875 que hay previstos. En el urgente no hay afecciones porque los servicios mínimos son del 100%.

En este escenario de dudas, todo apunta a que este mes de abril se configurará ya la patronal autonómica, formada por todas las empresas del transporte sanitario de Aragón, tanto urgente como programado, para negociar en este órgano ese convenio colectivo. «Ahora no hay patronal, porque se disolvió. La mesa de negociación debe abrirse con ella, pero no obstante creemos que desde Tenorio, a sabiendas de que estamos en huelga, deberían haber sido más cercanos con nosotros, haber ido al grano y hablar más directamente sobre si se harán cargo del acuerdo que firmamos en su momento con Acciona o no», consideró Busqueta.

La huelga del transporte sanitario urgente en Aragón está fijada con un 100% de servicios mínimos, por lo que no hay afecciones en la atención asistencial a los pacientes. En el caso del transporte programado (traslados de usuarios para citas o pruebas), los servicios mínimos son de un 80% y, en este caso, sí se dejan notar las consecuencias porque, cada día, se están anulando, aproximadamente, entre 40 y 60 servicios de los 875 que hay programados, según datos del Gobierno de Aragón. A pesar de todo, los efectos de la huelga han bajado porque, al comienzo de la misma, se llegaron a anular el 36% de los servicios. Es decir, unos 200 cada día.

En su momento y como medida de presión, los técnicos sanitarios del transporte programado dejaron de acompañar a los pacientes hasta las plantas de los hospitales donde tenían su cita y, directamente, los dejaban en el hall. Esto supuso más trabajo para los celadores, cuyas plantillas tuvieron que ser reforzadas en el Miguel Servet y en el Clínico. «Ahora ya se ha vuelto a la normalidad. Se acompaña a los pacientes, pero con el compromiso de celadores y auxiliares a ayudar en esas tareas asistenciales», recalca Busqueta.

Periodo electoral

El portavoz sindical reconoce que, con el paso del tiempo, «las acciones se diluyen» y, además, el contexto de «periodo electoral, con mucha desinformación o mensajes contradictorios», dice, «no ayuda a que la ciudadanía entienda la situación», considera. «El problema laboral a la sociedad no le llega tanto, lo que quiere saber es si tendrá una ambulancia si le pasa algo o si tiene una cita», indica.

Expectantes a lo que pueda suceder, en el sector tienen claro que «la tensión va in crescendo cada día» y si Ambulancias Tenorio no revierte la situación, «esta huelga ha venido para quedarse y van a heredar una situación de caos», reseña Busqueta. «El trabajador lleva 5 años en esta situación, peleando por mejorar unas condiciones laborales que son justas y que ahora, ante la nueva adjudicación, no hacen más que crecer las dudas», indica.

El debate y la petición de que el transporte sanitaria se internalice y deje de ser un servicio externo del Salud está más latente que nunca.

En más de una ocasión, los trabajadores han reclamado al Ejecutivo autonómico que tome partido en el conflicto, sobre todo tras las desavenencias de los últimos años con Acciona. Sin embargo, desde la DGA se ha aludido siempre que se trata de un conflicto laboral entre empresa y sindicatos al ser un contrato externo y no poder mediar en él. Esta situación también ha provocado el debate y la reclamación de la internalización del servicio de transporte sanitario para evitar estos problemas con las empresas del sector.