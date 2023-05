«Nuestras palabras cuidan, nuestros gestos hablan». Este lema que parece tan sencillo de poner en práctica, no lo es tanto. Sin embargo, los Alumnos Ayudantes de Aragón lo desarrollan cada día. Estudiantes de los casi 60 centros participantes en el programa implantado por el Gobierno de Aragón, han vivido esta mañana una jornada de convivencia. En el Centro Cívico de Oliver se reunieron medio centenar de chavales de 2º y 3º de la ESO del IES Félix de Azara, el IES Pignatelli y el IES Conde Aranda de Alagón, para realizar actividades, talleres y, también, para poner en valor su labor, que no es otra que la de favorecer la convivencia. Los alumnos son todos diferentes, en origen, religión, carácter o gustos y como en la sociedad surgen los conflictos, pero ahí están ellos (elegidos por sus propios compañeros) para ayudar, escuchar, acoger y evitar o intentar minimizar conflictos. También ha habido un recuerdo a la vandalización de mensajes contra el racismo, la homofobia y la violencia de género sucedido esta semana en el IES de La Puebla de Alfinden.

La mañana ha comenzado con unos juegos para «romper el hielo», pero no ha costado mucho y aunque los había más tímidos, otros no se implicaban en el juego de la madriguera, que suponía robar conejos (es decir, compañeros) a otros. Todo bajo la atenta mirada de los profesores.

El Alumnado Ayudante trabaja con emociones y las fotos les ayudaba a un primer contacto. Tomar una imagen del suelo (de una clase de ballet, una madre con su hijo, un niño gritando o un grupo de amigos) y hablar de lo que les removía por dentro.

Calero, una alumna del Félix de Azara, ha elegido una imagen en la que se ve a dos niñas abrazadas. «Me recuerda a mi hermana», ha asegurado. Ella es Alumna Ayudante y reconoce que le gusta «el trabajo» de «mantener tranquila la clase», aunque también reconoce que en su clase «no hay muchos problemas».

Sin embargo, sí que ha tenido que intervenir. «Había una compañera a la que muchos dejaban de lado» y gracias a su trabajo «ya le hacen más caso», así que es positivo, asegura, antes de señalar que espera mantenerse en su puesto.

Zahara estudia en el IES Pignatelli y desde niña «me gusta ayudar». Por eso, quiso formar parte de este proyecto porque hay veces que «no es necesario recurrir al profesor». «Cuando entra alguien nuevo o ves mal ambiente» hay que intentar calmarlo, aseguro. Eso es con lo que ella tiene que lidiar, ya que hay dos grupos en su clase de 3 alumnos cada uno que «se llevan muy mal y generan muy mal ambiente» pero como «yo me llevo bien con ellos intento mediar».

Cristian se siente «mal» cuando alguien «discrimina a otro» en su instituto en Alagón, o cuando «alguien no tiene amigos», se enfada con otro o como al principio de curso vino un alumno nuevo y no conocía a nadie. Ahí comienza su labor de acompañamiento. Asegura que no hay problemas en su centro, quizá «por la labor que realizan estos Alumnos Ayudantes, un hecho que corroboran los docentes implicados.

Trabajar las emociones, ponerse en la piel del otro les ayuda; sacar a la luz recuerdos. En la jornada de este viernes, primero contaron por qué habían elegido unas imágenes y después tuvieron que hacer fotos relacionadas con esos sentimientos. Fruto de ese trabajo saldrá un fanzine, un canto a la convivencia y saber que pese a las diferencias, las palabras cuidan y evitan conflictos y discriminaciones.