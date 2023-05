El aula magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge hoy y mañana el II Congreso EDIS en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. La inauguración ha corrido a cargo de Rosa María Bolea, vicerrectora de Política Científica, y de José Alberto Molina, director del Instituto de Investigación IEDIS. La primera sesión de conferencias, que ha comenzado a las 12.00 horas, ha sido moderada por el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada. Bajo el nombre 'Empleo y Demografía', los ponentes son Marina Morales, 'The effect of COVID-19 on the gender gap in remote work'; Antonio Montañés, 'Desempleo y defunciones por trastornos mentales'; Ignacio Belloc, 'Extreme temperatures: gender diferences in well-being' y, Ángel de Val, 'Tiempo de descanso: Derecho a la desconexión digital'.

La segunda sesión será sobre Educación y Salud y estará moderada por Patricia Ciria, directora de informativos de CARTV. En esta sesión se tratarán temas de interés social como la utilización de herramientas de inteligencia colectiva o medios digitales en educación. La tercera engloba investigaciones sobre Innovación y Sociedad Digital, como la velocidad en la innovación empresarial, influencers virtuales o la influencia de redes sociales en la reputación internacional en situaciones de conflicto. Esta tercera sesión será moderada por Luis H. Menéndez, jefe de economía de Heraldo de Aragón. Ya el 1 de junio en la cuarta sesión del congreso, se tratarán temas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Moderada por Alberto Sánchez, director del Diario Económico de Aragón Radio, se presentarán comunicaciones sobre economía circular o la relación entre la percepción de la sostenibilidad y el turismo rural. Por último, Elena Puértolas, directora del Diario del Alto Aragón, moderará la sesión de Globalización con temas como el comercio Europa-China o la importancia de las Humanidades en el mundo global actual. Otra novedad de este segundo congreso es que el 1 de junio por la tarde tendrán lugar cuatro sesiones junior en la que 29 predocs de los programas de doctorado IEDIS presentarán sus investigaciones en formato póster. Estas cuatro sesiones serán moderadas por coordinadores de distintos programas de doctorado y se celebrarán tanto en el Aula Magna del Paraninfo como en la Facultad de Economía y Empresa.