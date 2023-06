¿Están dispuestos en el PAR a que Azcón pueda ser presidente?

Eso lo tiene que decir él. Para que el PAR quiera que Azcón sea presidente, tendrá que hacer un Gobierno moderado que represente a quienes han votado al PAR.

¿Tiene líneas rojas?

Estamos hablando con todo el mundo. Ya dijimos que hay cosas que nos preocupan: el trasvase del Ebro, el transporte sanitario, los agricultores, el Estatuto y el modelo territorial comarcal, las pymes... Apostamos por gobiernos de amplia base. Hay que hablar de proyectos, y después vendrá quién es el presidente o el vicepresidente. El PP está llamado a formar Gobierno y tiene que decidir qué tipo quiere formar.

La suma más fácil es PP y Vox. Visto que sus postulados son radicalmente opuestos a Vox, ¿le daría el voto a favor al PP para evitar que dependan de ellos?

Depende. No voy a facilitar un gobierno que no me represente. No es mi problema si Azcón es presidente o no con los votos de Vox. El PAR tiene un diputado que representa a muchos aragoneses. Si el PP quiere un gobierno moderado, tendrá que contar con el PAR. Si estamos cómodos con el proyecto político, entraremos.

¿Se refiere a formar parte del Gobierno?

A apoyar el Gobierno. Formar parte ya se verá.

¿Abre la puerta a entrar?

Eso lo tendrá que decir el PP. Hemos puesto líneas rojas muy claras. No es que no respetemos a Vox, hay cosas que no comparto, y no voy a estar en ningún gobierno que no respete esas cuestiones fundamentales. No me planteo en este momento entrar o no en el Gobierno, presidir una comarca o una diputación provincial. Hay un debate mucho más profundo. A cambio de presidir una institución no vale todo. Si el PAR comparte las líneas de actuación del Gobierno, entonces se planteará si entra o no. Por ahora, el PP no tiene mayoría absoluta. Para algunos serán importante los sillones, pero para el PAR lo importante es qué hará ese Gobierno. ¿Un trasvase del Ebro, respetará la comarcalización, cambiará la ley del transporte sanitario, sí o no? E imagínese que el PP no está de acuerdo con el trasvase, pero otro de sus socios sí. Pues yo no puedo apoyar ni abstenerme a un Gobierno que haga el trasvase.

Azcón les llamó «tramposos» por el congreso. ¿Sus votantes entenderían que le apoye?

El votante del PAR ha votado un programa político. Yo no he llamado tramposo a nadie. Quien cambie de opinión tendrá que explicarlo. Pero para hacer política con las tripas, mejor que nos vayamos a casa. Deben primar los intereses de Aragón.

También en el PP están los ex del PAR de Elena Allué. ¿Pantalla pasada?

Elena Allué no es del PAR, pertenece al PP. Discutí cuando formaba parte de mi organización política, hoy ya no es parte de ella.

En la DPT, ¿ve más cerca sumar con el PP o con el PSOE?

En la DPT, el PP tiene 11 diputados y el PSOE, 8. Uno de los dos la presidirá. Yo he sido vicepresidente con cinco diputados y no pedí la presidencia porque entendí que no tenía legitimidad suficiente. Son ellos los llamados a formar gobierno.

¿Reclaman algún tipo de responsabilidad que complete el mapa de acuerdos?

No hemos pedido ni vamos a pedir ni una presidencia ni una vicepresidencia, sino un acuerdo para cuatro años. En la DPT es clave la financiación para obras, para caminos, la financiación local... Si estamos de acuerdo en eso, veremos si somos presidentes, diputados delegados, o nada. Queremos seguir ayudando más a quienes más lo necesitan: los municipios más pequeños.

¿Ha recibido la llamada de Lambán para que el PAR se sume a la «mayoría alternativa progresista»?

Hemos hablado con los dos líderes. Y seguimos conversando. Pero trabajamos en un pacto global. Entendemos que las comarcas están enlazadas con las diputaciones, los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. ¿Qué hará el Gobierno con la financiación de las comarcas? Nos preocupa mucho que se asfixie a las comarcas y a los pequeños ayuntamientos y que haya una involución.

Pero los pactos programáticos incluyen acuerdos de cargos...

Pero si no estoy de acuerdo en el programa, no puedo pactar ningún cargo. Veo que a otros igual les importa poco.

¿Quién será su cabeza de lista a las generales?

La decisión es que el PAR concurrirá a las elecciones. Por el momento, no hemos trabado ninguna alianza política con nadie. En los próximos días designaremos las listas, salvo que encontremos una alianza que nos haga sentirnos cómodos

¿Con quién ha hablado?

He hablado con José Luis Soro, y no sé si llegaremos a un acuerdo. También con el PP y con el PSOE. Si el viernes no llegamos a coalición con nadie, nos presentaremos a las elecciones en solitario.

¿La negociación de la coalición para las generales está vinculada a ese acuerdo global en la DPT, comarcas y DGA?

No, yo creo que no tiene nada que ver. Una coalición a las generales es para tratar de mejorar la posición de Aragón en España, que ahora es irrelevante, y creemos que un diputado del PAR lo cambiaría.