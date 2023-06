Las fichas de las negociaciones de las últimas horas se mueven de forma tan sigilosa que casi ni se escuchan. Pero el juego de la gobernabilidad en Aragón comienza este viernes, con la sesión constitutiva de las Cortes, la elección de su presidente y de la Mesa que dirigirá el Parlamento autonómico en esta XI legislatura.

Los partidos aragoneses apuran los plazos con un diálogo con sordina, donde todavía quedan muchas piezas por encajar y los principales nombres son un misterio. El Partido Popular no ha dicho quién es su candidato para presidir la institución y convertirse, por lo tanto, en la segunda autoridad de Aragón.

"Cada cosa a su tiempo", repiten en las filas populares, donde se muestran satisfechos por el curso de las negociaciones con formaciones como el PAR, pero siguen sin tener nada atado oficialmente. En el PSOE, su Ejecutiva regional analiza este jueves por la tarde la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de los populares para forzar así el posicionamiento de todos los grupos en el hemiciclo.

Algunas fuentes socialistas coinciden en que proponer una alternativa mostrará los bloques de cara a la investidura de Jorge Azcón. Pero otros consideran que el popular tiene ganada la partida de las Cortes y le ven "poca utilidad" a este movimiento. La jugada del PSOE pasaría por contar con los votos a su candidato desde Podemos, IU y Chunta Aragonesista, con lo que sumarían 28 apoyos, los mismos con los que cuenta el PP sin sumar a nadie más. Pero ni en Podemos ni en IU, aseguraron ayer, han recibido la llamada socialista para cerrar un acuerdo.

La decisión, parece, está todavía por tomar en la Ejecutiva de esta tarde. La postura del PP, sin cerrar acuerdos con quien podría sumar la mayoría, está dejando la partida aparentemente abierta por ahora.

Mayte Pérez, portavoz del grupo parlamentario del PSOE

Lo que sí parece claro, salvo sorpresa de última hora, es que Mayte Pérez, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, secretaria general del PSOE de Teruel y miembro de la federal del PSOE, será la nueva portavoz parlamentaria en las Cortes. Con su nombramiento, el habitual equilibrio territorial de fuerzas llevaría al PSOE a elevar una propuesta de algún diputado altoaragonés para los puestos de la Mesa de las Cortes.

Mientras, en el PP siguen apurando los tiempos. Dos de sus socios preferentes, el PAR y Teruel Existe, reconocieron ayer que "continúan las conversaciones", pero que "no hay nada cerrado". Su interés está lejos de la Mesa de las Cortes, pero para salir del camino de Vox, el PP necesita sus votos para ganar la presidencia de la Cámara por mayoría simple y evitar cualquier susto.

En Vox, su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, dice que sigue esperando la llamada de Jorge Azcón. Pero a 24 horas de la constitución de las Cortes, tampoco ha presionado al PP ni ha amagado con votarse a sí mismo, como en Extremadura. Guarda un silencio sepulcral quien será, también, portavoz de Vox en las Cortes.

Las peticiones del PAR y Teruel Existe

El único diputado del PAR, Alberto Izquierdo, sigue jugando su única carta. Ayer evitó responder si apoyará o no al candidato del PP a presidir las Cortes de Aragón "porque no sabemos quién es el candidato o candidata" y, de cara a apoyar una investidura de Jorge Azcón, reclamó del líder del PP que se comprometa "por escrito" a no apoyar ningún trasvase del Ebro y a exigírselo al próximo presidente del Gobierno de España, "sea Feijóo o quien sea". "Ese será su problema", comentó Izquierdo, que lamentó también que el PP "diga blanco en Aragón y negro en Valencia" precisamente en este tema.

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe en las Cortes, reconoció que no pedirán estar en las Mesa de las Cortes para concentrar los esfuerzos de sus tres diputados "en las tareas parlamentarias", pero pidió que su composición "refleje la pluralidad del Parlamento y tenga un papel neutral".

Guitarte reconoció "avances" en las conversaciones con el PP e incidió en que su abstención para la investidura sigue sobre la mesa. En el punto de mira sigue la composición de la DPT, cuyo liderazgo en manos del PP o del PSOE depende de Teruel Existe y cuya constitución será el 3 de julio.

"Ofrecer la abstención sigue siendo necesario para evitar que se formen gobiernos con Vox porque sus programas son incompatibles con la mayoría de partidos de Aragón", dijo Guitarte. Entre sus peticiones para apoyar a Azcón, la moratoria a las renovables. "Queda tiempo. Probablemente, hasta mañana por la tarde (por hoy) no se irán definiendo las posiciones", comentó Guitarte, dejando la puerta abierta al acuerdo.