La sentencia por la que se condena al Salud a pagar 45.000 euros a tres facultativos del centro de salud de Utrillas por el «daño psicosocial» causado por las vacantes no cubiertas, lo que ha provocado una mayor carga de trabajo puede «crear precedentes», según los sindicatos médicos. Para CCOO, sin duda «han abierto un meló n que puede hacer un roto económico al Gobierno de Aragón», que es el que será condenado. También desde Csif, ya que esta problemática «no solo se da en Utrillas» por lo que puede provocar una «avalancha de casos», aunque reconoce que de momento no ha llegado al sindicato ningún otro caso. Además, desde Csif tienen claro que el Salud «recurrirá» pero espera que «le den la razón a los trabajadores», insiste.

También desde UGT consideran que se crea un precedente porque «no se puede tener a los trabajadores con un exceso tan enorme de horario» y reconocen que «ellos son los que se han lanzado y han denunciado» porque esa situación «pasa a nivel de todos los hospitales de Aragón».

Por su parte, desde el Colegio oficial de Médicos de Teruel, su presidente, Jesús Martínez Burgui, no entra a valorar la sentencia pero consideran que «los colegiados no deberían tener ese exceso de horas de trabajo porque no es bueno para ellos ni para los pacientes», por eso considera positiva «la reclamación si se sienten agraviados». Además, reconoce que los problemas «no son nuevos pero la administración no ha conseguido solucionarlos. Han tomado medidas pero no han funcionado nunca, por lo que deberán tomar otras porque es un problema que se está cronificando».

Por su parte, desde el Salud, respetan las decisiones judiciales» y aseguran que «se han intentado cubrir las plazas en varias ocasiones pero ningún facultativo las ha querido» y además tampoco hay «ningún médico en bolsa para llamar». Además, señalan que no es un problema solo de Aragón sino que se da a nivel nacional.