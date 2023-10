Durante este tiempo se ha tratado de homogeneizar a los jóvenes, como si de un producto de franquicia se tratara. De tal modo que uno no nota la diferencia en un refresco, un almuerzo rápido o un café siempre que lo tome bajo la marca de una multinacional, sin importar qué te encuentres en uno u otro lado del mundo. Así se comporta desde hace décadas este y otros muchos países con sus jóvenes, tratando de igualar sus gustos, sus hábitos y sus necesidades.

Tal vez lo estén consiguiendo, pero por el camino hemos perdido la señal GPS y también todo aquello que nos identificaba, dejando inútil nuestra brújula moral. Soy Yehuda Abad, judío, nacido en Aragón con nacionalidad española e israelí. Vivo en Nahariya, al norte de Israel y vengo a contarles una historia.

Quizá lo que ocurra en Occidente sea bueno para las multinacionales, quizá los países pertenezcan a multinacionales y quizá todo esto haya traído ciertas comodidades. Pero ha supuesto la pérdida de nuestros valores, aquellos que nos mostraban una línea roja entre lo que está realmente mal y lo que no. Y mientras esto ocurre en esta parte del mundo, en el otro lado encontramos otros con una identidad muy marcada con unos valores y una brújula moral, anclados en pensamientos y tradiciones del medievo. Países que tienen muy claras sus ideas, aunque algunas de ellas sean tremendamente dañinas, malvadas y perversas.

Vivo en Israel y conozco bien Oriente Medio y Europa. En Oriente Medio el 99,6% de la superficie está gobernada por países musulmanes y tan solo el 0,4% por Israel, el único país judío del mundo. Israel, donde convivimos casi diez millones de ciudadanos israelís: judíos, árabes musulmanes, árabes cristianos, drusos, samaritanos, caraítas, cristianos apostólicos, ortodoxos armenios, griegos y rusos, evangélicos, baptistas, bahaí y otros tantos más. Aquí aumenta la población de todas las religiones mencionadas, mientras que en el resto de países de la zona han casi desaparecido y descienden dramática y drásticamente.

Mientras en Israel hemos dispuesto por décadas, y mantenemos, la capacidad de acabar con todos los países de la zona, no hemos tenido, ni tenemos la voluntad de hacerlo, justo al contrario de nuestros países vecinos. Y debo aclarar que no se trata de una guerra entre países, sino que se trata de una guerra contra el terrorismo. No se trata de una guerra de religión, ni mucho menos contra el islam, religión hospitalaria y amante de la paz. Es una guerra contra el terrorismo que daña la vida de todos, y en primer lugar de los primos musulmanes.

Los fundamentalistas árabes no quieren vivir, ni con nosotros, ni cerca de nosotros. Los mismos que buscan dentro de nuestras fronteras bebés y utilizan a su población de Gaza como escudos humanos. Hamás es una organización terrorista financiada por algunos países que no puede aceptar convivir con otros distintos a ellos ya que sus valores son muy claros y que resumen el mundo en tres grupos.

Para los radicales terroristas fundamentalistas del islam el mundo se divide en: dar al islam, que cumplen con la Sharía, y todos los preceptos del Corán, los de este grupo son considerados justos y tienen asegurado el mundo venidero; Dar al-Harb, considerados idolatras, que deben ser aniquilados y borrados del mapa; y Ahl al Kitab, las religiones del libro, cristianos y judíos, que sí pueden vivir bajo el islam, pagando un precio para ser considerados hijos protegidos. De esta manera los judíos hemos vivido siglos y siglos en países como Irán, Siria, Líbano y otros tantos hasta 1948.

Justo en el momento que se creó el Estado de Israel, tuvimos que escapar de dichos países, abandonando todo y siglos de convivencia, porque los radicales no pudieron aceptar que dejáramos de estar bajo gobierno del islam y que se creara un Gobierno Judío. Para los radicales, un gobierno judío o cristiano es una amenaza teológica.

Si Israel, con su exiguo 0,4% del territorio de Oriente Medio, cediera su territorio y nos quedásemos con una pequeña parcela de diez metros para clavar la bandera, también nos querrían aniquilar porque no se trata de un asunto territorial.

Gaza está controlada, desde hace muchos años, por terroristas que abrazan este fundamentalismo y debemos liberarla. Gaza debe zafarse de estos radicales y, si esta decisión se hubiera tomado hace quince años, hubiese sido menos doloroso de lo que está siendo. Pero Israel ha buscado todo este tiempo el consenso internacional olvidando que todo Occidente se encontraba a la deriva moral. Veintidós países musulmanes en Oriente Medio es poco y uno judío es demasiado para ellos.

Hemos tenido que ser asaltados por una horda de salvajes que han cometido atrocidades que ni siquiera se pueden mostrar y dudo que deba apenas mencionar lo que he visto, pero, créanme, que eso no es obra de un ser humano.

Es tanto lo que nos hemos desviado que hemos tenido que esperar una barbarie injustificable absoluta y rotundamente del todo. Gaza será liberada de la organización terrorista y espero por el bien de todos que esto sirva para comprender y no olvidar que podemos discutir detalles, siempre que tengamos clara donde se encuentra la línea roja y que todos debemos de estar del mismo lado. Que todo este dolor sirva para que recuperemos la señal GPS.

Baruch Hashem.