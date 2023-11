Jorge Pueyo, Diputado de Sumar Aragón, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de exploración e investigación de hidrógeno y helio promovido por la empresa Helios Aragón Explotation S.L. en Monzón. Este proyecto se centra en el hidrógeno dorado, blanco o natural, como se define al gas que se encuentra en forma H 2 en el subsuelo y surge de procesos geológicos. No obstante, actualmente este tipo de yacimientos no disponen de regulación legal ni de referentes internacionales, pues no ha habido experiencias de extracción por su escaso valor hasta la fecha. Por ello, varias entidades, como Ecologistas en Acción, la red Gas No Es Solución y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, han presentado alegaciones a este proyecto, al considerarlo "fuera de la legalidad”, y han instado al Gobierno de Aragón a que retire la declaración de inversión de interés autonómico a un proyecto que no cuenta con un permiso legal. "En la ciudad de Monzón y su comarca se ha generado gran inquietud por la falta de información por parte del Gobierno de Aragón, por la opacidad ante los proyectos concedidos hasta la fecha y por la tramitación por vía de urgencia, acortando plazos, algo injustificable ante el cronograma de la empresa con el horizonte 2028 y absolutamente incompatible con el principio de precaución que debe ser básico al abordar proyectos de esta envergadura y de los que no existen referencias previas", ha denunciado el diputado de Sumar Aragón.

Por eso, Jorge Pueyo ha formulado la siguiente pregunta: "En relación con la explotación del hidrógeno dorado, blanco o natural, como se define al gas que se encuentra en forma H 2 en el subsuelo, puesto que se carecen de referencias internacionales y no resulta aplicable la legislación de hidrocarburos, ¿considera el Gobierno que debe primar el principio de precaución y, por tanto, seguir con rigor las normativas ambientales, sometiendo este tipo de proyectos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que ofrece más garantías de control ambiental que la simplificada?" El diputado de Sumar Aragón en los antecedentes de la pregunta destaca que "este proyecto de investigación exploratoria de reservas de hidrógeno en Monzón carece de permiso, pues se basa en un permiso de investigación de hidrocarburos recibido en 2020, a pesar de que el hidrógeno no es un hidrocarburo. Además, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, prohíbe nuevas exploraciones de hidrocarburos. Tengamos en cuenta que este tipo de proyectos no aparecen mencionados como posibilidad en la descripción de la cadena de valor en la Hoja de Ruta del Hidrógeno del 2020 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ni en el reciente borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, al no tratarse de un hidrocarburo, el Gobierno de Aragón quiere que se tramite como recurso geológico en lugar de esperar a que se desarrolle una normativa específica, cuestión ante la que las organizaciones ambientales han mostrado su preocupación, dado que la tramitación se está realizando de forma que el proyecto se sometería a una evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando se trata de un proyecto novedoso del que no se conocen las repercusiones directas que puede tener en la población cercana ni para el medio ambiente. Por ello, consideran que se debe aplicar el principio de precaución y seguir con rigurosidad las normativas ambientales, y someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que ofrece más garantías de control ambiental.