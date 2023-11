Los aragoneses están un paso más cerca de conocer las cuentas definitivas para el 2024. O lo que es lo mismo: el presidente Jorge Azcón y el consejero de Hacienda Roberto Bermúdez de Castro se aproximan a rubricar las primeras cuentas de la primera legislatura conformada por una coalición de las derechas. Este miércoles se ha aprobado en el debate de la totalidad un nuevo trámite, con votos a favor de los tres partidos en el Gobierno (PP, Vox y PAR), la negativa de la izquierda (PSOE, CHA, Podemos e IU) y la abstención de Teruel Existe, que fija en el cumplimiento de sus enmiendas el giro de su voto hacia el sí o hacia el no.

Un debate centrado en el único punto de los presupuestos que no podía huir de lo que sucedía en paralelo en Madrid con el primer día de la investidura de Pedro Sánchez. Se encargó de recordarlo el propio Bermúdez de Castro, que dijo que a él le tocó defender los presupuestos en 2018 en el Senado el mismo día que Sánchez hizo la moción de censura a Mariano Rajoy y este miércoles han coincidido, de nuevo, entre presupuestos e investiduras. «Hemos conseguido los presupuestos más sociales de la historia, hemos dotado a la inversión para solventar la bajada de los fondos europeos y mejoramos para ser un foco de inversión óptimo», resumió el consejero, que aseguró que su primer presupuesto «sirve para el desarrollo de la comunidad y para su futuro, que tiene como objetivo la estabilidad y que Aragón siga siendo fuerte en el país». Terminó su primera intervención en clave nacional, reivindicando la Constitución, «que nos ha dado los mayores cuarenta años de libertad, igualdad, respeto y desarrollo económico», y reivindicando la igualdad entre españoles, «porque no se es diferente por nacer en una comunidad u otra, todos somos libres e iguales».

No estuvo de acuerdo, como era de esperar, el portavoz de Hacienda de los socialistas, Óscar Galeano, que acusó al presidente Azcón de «no tener ni haber tenido nunca un proyecto para Aragón». Para el representante del PSOE, Azcón llega a sus primeros presupuestos «incumpliendo con sus relatos e incluso con Vox». «A Nolasco le han dicho que no hay más y creo que les han dado las migajas; está satisfecho en el fondo», atacó Galeano en busca de la ruptura del Gobierno, lo que provocó el enfado del líder de Vox, que abandonó el hemiciclo durante un buen rato. El portavoz socialista aseguró que el voto negativo de su formación se daba porque están «en contra de unos presupuestos poco ambiciosos, que no impulsan la economía, que se limitan a vivir de las rentas y que incluyen medidas fiscales injustas».

Para José Luis Soro, de CHA, el presupuesto «no tiene sorpresas» y prioriza «lo privado y la concertación», además de afear al Gobierno que «la mayoría de los aragoneses notará sus medidas fiscales entre poco y nada». Soro confirmó el rechazo de CHA a los presupuestos.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, presentó la abstención de su grupo, a la espera de que en la votación definitiva pueda ser un sí gracias a aceptar las enmiendas de la España Vaciada. «No nos oponemos a la tramitación de estos presupuestos, lo que no quiere decir que sean los que nosotros hubiéramos hecho», señaló Guitarte, que exigió una vez más la necesidad de infraestructuras y planes de vivienda rural para una mejor vertebración del territorio de la comunidad.

También rechazaron frontalmente la propesta presupuestaria los dos partidos más a la izquierda del hemiciclo. Desde Podemos, Andoni Corrales bautizó como «presupuestos AliExpress» a los presentados por Bermúdez de Castro, ya que «nos vendieron una cosa y nos ha llegado otra». Para Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, las cuentas son «irresponsables, porque reducen nuestra capacidad para ingresar de forma justa y suficiente». «El impulso a las empresas y a la economía debe ser condicionado a la mejora salarial, a la igualdad o a la reducción de riesgos laborales», apuntó Sanz.

Bermúdez de Castro, en todas sus intervenciones, tanto en los grupos a favor como en contra, mostró una actitud activa y aseguró que si las enmiendas presentadas por los grupos eran positivas, se estudiarían e incluirían en el proyecto presupuestario final.