La Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) rechaza la decisión del Gobierno de Aragón de iniciar el trámite para derogar la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad y señala al presidente Jorge Azcón de "abrazar los postulados de la extrema derecha y ponerse de lado de los victimarios abandonando a las víctimas", informa Efe.

Tras el anuncio del Ejecutivo de iniciar el próximo 20 de noviembre los trámites para su derogación, PAMA ha considerado en una nota de prensa que esta decisión se debe a ser "fieles a su argumentario sectario" porque "han vuelto a insistir en que hay que acabar con una ley que incita al rencor y que fomenta la división entre españoles".

"Para la derecha ultra y reaccionaria la memoria democrática no existe. Esa parte del S. XX que este país vivió, ese gobierno legítimo republicano que fue derogado por un golpe fascista, los 3 años de salvaje guerra que siguieron, los 40 años de dictadura franquista, los miles y miles de personas asesinadas, torturadas, esclavizadas, exiliadas, expoliadas, los bebés robados... no forman parte de nuestra historia, no es una parte de nuestro pasado reciente que hay que conocer, explicar y proteger", ha criticado.

En este sentido, en PAMA han asegurado que el Gobierno de Aragón habla sobre la memoria democrática "con rencor, con redomado negacionismo de lo sucedido, con mentiras permanentes y con un exacerbado empeño en blanquear al franquismo", a lo que han añadido que desde la Plataforma van a trabajar "la verdad, la dignidad y la justicia".

Por este motivo, han asumido su compromiso de "luchar contra el olvido, de defender la dignidad y memoria de quienes fueron perdedores, de reconocer su compromiso con la defensa de la libertad, de la democracia y de la legalidad republicana y de seguir exigiendo Memoria, Verdad, Justicia y Reparación".