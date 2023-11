José Miguel Ezquerra ha estado dedicado a la gestión municipal más de tres décadas y ha sido alcalde de Pastriz (antes con el PAR y ahora con el PP) hasta en tres ocasiones, la última desde 2019, siendo este su segundo mandato consecutivo.

¿Cómo entiende usted la política y el municipalismo?

O tienes vocación por ayudar y servir a tus vecinos y a tu municipio, o no te dedicas a esto. Así lo he entendido yo y así lo reconoce el pueblo. Todas las legislaturas que me he presentado a la alcaldía he sido la lista más votada y dos he salido con mayoría absoluta. En estas últimas elecciones hemos arrasado con seis de nueve concejales.

Esta es ya su segunda legislatura al frente del ayuntamiento. ¿En qué momento está Pastriz?

En la localidad ahora mismo reinan la paz y la armonía, hay muy buena sintonía con la oposición y mucha participación vecinal en todas las actividades que se programan. La juventud está volcada y tenemos una comisión de festejos muy buena que ha estado cuatro años y ha dejado paso a los siguientes.

En cuanto a proyectos, tenemos por terminar la Casa de Juventud, acabamos de abrir un centro de mayores que si funciona bien seguidamente abriremos como centro de día con comedor, y hemos comprado un edificio detrás del ayuntamiento que vamos a derribar para construir una plaza con un espacio para los más pequeños.

¿Qué retos tiene por delante el municipio?

Nuestro estandarte para esta legislatura es la vivienda. Nuestros jóvenes se marchan a otros pueblos porque no pueden comprarse una casa en Pastriz. Nuestra intención es habilitar diferentes sectores del pueblo en los que vamos a permitir hacer pisos que sean accesibles para la gente joven. Para ello es muy importante la aprobación del nuevo PGOU que llevaba bloqueada desde 2002, y que en estos momentos ha salido a información pública dos meses.

Por otro lado, otro de nuestros objetivos es seguir impulsando la eficiencia energética. Acabamos de aprobar un descuento en el IBI para aquellos vecinos que instalen placas solares en sus viviendas, y tenemos también una rebaja del 20% en los impuestos municipales para vehículos eléctricos y del 10% para híbridos. En nuestros planes está también la puesta en marcha de una comunidad energética.

¿Cuáles son las potencialidades de Pastriz?

La principal potencialidad es nuestro entorno natural privilegiado –de 1.600 hectáreas, 820 son reserva natural–, y la buena calidad de vida que tenemos. Contamos con infraestructuras y servicios modernos y muy actualizados, como parques infantiles, colegio, escuela infantil, piscinas, pistas de pádel, consultorio, etc. Además está la cercanía con Zaragoza, con la que tenemos muy buenas conexiones a través de autobuses cada hora u hora y media.

Como alcalde del PP, ¿cuál es su relación con el resto de las instituciones?

Muy buena ahora y siempre. Además coincide que soy presidente de la Comarca Central de Zaragoza y me tengo que llevar bien con todas las instituciones y ayuntamientos y hay muy buena relación entre todos, da igual un color político u otro, lo importante son las personas.