Del barrio de Las Fuentes a la alta dirección de gigantes tecnológicos. La ingeniera zaragozana María Fernández Guajardo se ha convertido en una ejecutiva de referencia en Silicon Valley, donde ha desarrollado productos para grandes empresas como Meta (Facebook) o Google. Lleva 25 años de trayectoria profesional y actualmente es directora senior de gestión de producto en esta última compañía, donde lidera el equipo de Gmail, que cuenta con más de 3.000 millones de clientes en el mundo. Recientemente, ha sido galardonada por la CEOE Aragón, CaixaBank y Directivas de Aragón con el Premio Impulsa Liderazgo Femenino 2023.

¿Cómo se llega desde Zaragoza a un puesto directivo de una gran empresa tecnológica?

No ha sido de la noche a la mañana y no es algo que hubiera podido imaginar cuando empecé. A lo mejor otros tienen muy claro dónde quieren llegar, yo no lo tenía tan claro. Han sido muchos retos, muchos pasos, pequeños y grandes, triunfos y derrotas, pero uno detrás de otro. Con cada paso he tratado de tener un impacto más grande en la sociedad. Y cada oportunidad me ha abierto la puerta a la siguiente. A veces en empresas, áreas o países diferentes. Mis casi 25 años de carrera se han pasado entre libros aprendiendo y entre maletas viajando.

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a Gmail?

Después de terminar mi carrera de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Zaragoza, realicé un proyecto en una universidad francesa a través del programa Erasmus. Cuando terminé la carrera me uní a una empresa de semiconductores en California. Durante la primera década, que transcurrió entre los Estados Unidos y Francia, trabajé en el ámbito del hardware. Comencé como ingeniera, pero luego asumí funciones de gestión de proyectos, desarrollo de negocios, márketing y, con el tiempo, pasé de trabajar a nivel de silicio a las aplicaciones de software. La segunda parte de mi carrera, ya en Silicon Valley, se ha especializado en la definición y gestión de productos con tecnologías emergentes. He trabajado con startups en campos como la genética y la visión artificial, y posteriormente en grandes empresas como Meta, donde me dediqué a la realidad virtual, el metaverso y productos de vídeo. Actualmente, en Google, dirijo Gmail, tanto la versión gratuita para consumidores como la versión para empresas, y sigo a la vanguardia de la innovación tecnológica, en este caso, trabajando con la inteligencia artificial generativa.

¿Qué recomendaría a quienes ahora estudian una ingeniería en la Universidad Zaragoza?

Primero felicitarles por haber elegido una profesión con futuro y animarles a que no lo dejen. Segundo, que sean proactivos en complementar su formación, conocer a gente, ponerse a la última de lo que está pasando en el mundo tecnológico, de los negocios y las tendencias, para estar expuesto a más oportunidades y sobre todo saber reconocerlas y no dejarlas pasar. Les animo a practicar una ambición sin prisa pero sin pausa, tomar riesgos y lanzarse a hacer cosas.

¿Cómo ve Aragón en tecnología?

Se avecina una transformación exponencial en todos los sectores con la llegada de la inteligencia artificial y no creo que haya suficiente consciencia de la magnitud de los cambios y la velocidad a la que se aproxima. En la tecnología, se encuentran las mayores oportunidades para la competitividad y el desarrollo económico. Para realizarlo se necesita más talento STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), no solo para adaptarse, sino para liderar. Aragón compite por talento con el resto del mundo, pero tiene mucho que ofrecer, sobre todo en cuanto la calidad de vida que existe en nuestra región. Hay muchas personas involucrada en hacer que Aragón más fuerte tecnológicamente, como las iniciativas de CEOE Aragón o Directivas de Aragón, pero debería de haber más. Personalmente, estoy muy involucrada en el avance de la mujer en las carreras STEM, sí las mayores oportunidades van a estar en estos campos, la mitad de la población no debe de quedarse atrás.

Grandes tecnológicas como Amazon o Microsoft han puesto sus ojos en Aragón, ¿cree que algún día Google podría dar los mismos pasos?

Las decisiones geográficas en donde poner centros dependen de muchos factores y no están en mi área de responsabilidad. No puedo especular en donde Google va a poner oficinas o centros de datos, pero como aragonesa, por supuesto que me gustaría que todas las empresas vinieran a Aragón. Es un sitio perfecto.

¿En qué trabaja hoy Gmail?

Estamos trabajando en muchas integraciones de la inteligencia artificial (IA) para hacer la vida de nuestros usuarios más fácil y productiva. En Google I/O introducimos Duet AI en Google Workspace para ayudar en la colaboración en tiempo real con inteligencia artificial. Este lanzamiento incluye 'Help me Write' ('Ayúdame a escribir'), que utiliza tecnología de IA generativa para escribir emails más fácilmente. Nuestra hoja de ruta incluye muchísima más funcionalidad con IA para facilitar el día a día de nuestros usuarios. También estamos trabajando en hacer del email una forma de comunicación más fácil y eliminar barreras. Por ejemplo, estamos lanzando la posibilidad de reaccionar a emails con emojis. Por ejemplo, en vez de tener que responder diciendo “Sí, estoy de acuerdo”, puedes darle al emoji del pulgar hacia arriba en un solo clic.

El correo electrónico es uno de los canales clásicos de Internet. ¿Su futuro está amenazado?

El correo electrónico sigue siendo una herramienta fundamental para empresas y consumidores. Es una forma de comunicación universal, ya que todo el mundo tiene acceso de una forma u otra. También es ideal para los formatos largos, en los que hay que comunicar información compleja, o adjuntar archivos. La información se puede organizar, categorizar y registrar y se puede encontrar fácilmente más tarde. Gmail está a punto de cumplir 20 años y está claro que la forma que tiene la gente de comunicar ha evolucionado desde su creación en el 2004. Sin embargo, sigue habiendo un lugar muy importante para email y para Gmail en la vida de nuestros usuarios. Incluso los más jóvenes, por ejemplo, mi hijo y sus compañeros de colegio, que están en la edad de buscar sus primeras prácticas en una empresa, utilizan Gmail.

La presencia de mujeres en el campo STEM sigue siendo baja.

Es un problema difícil en el que no hay una solución única. Hay que resolverlo desde muchos ángulos. La educación y las normas sociales desde pequeñas, en casa y en el colegio, tienen un papel fundamental. Padres y profesores necesitan hacer de la educación STEM algo accesible y deseado por las niñas. En el mundo laboral, la barrera más grande es el acceso a los puestos de dirección, así que las empresas tienen que estar especialmente vigilantes con los sesgos en ascensos y en la adjudicación de proyectos importantes.

El Premio Impulsa que ha recibido busca precisamente visibilizar el liderazgo y talento femenino.

El trabajo que Directivas de Aragón está haciendo para tener a más mujeres en puestos directivos es un ejemplo de cómo tratar el problema de forma holística. El Premio Impulsa que tuve el placer de recibir es una de las formas en las que están ayudando a las futuras generaciones femeninas, mostrando más ejemplos de liderazgo tecnológicos para que sirvan de inspiración. Pero no solo hacen eso, colaboran con empresas, universidades y colegios en innumerables iniciativas para hacer de Aragón una región más avanzada y más justa.

¿Le gustaría volver a trabajar a España o Zaragoza?

No tengo planes concretos ya que ahora estoy comprometida con mi labor en Gmail desde California pero a lo mejor algún día. En cualquier caso, intento ayudar y participar en el tejido empresarial, económico y social de la región como puedo, ya sea desde la distancia o cuando vengo a ver a mi familia.