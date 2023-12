En la política todo se ve en función del lado del tablero o del color de los cristales de las gafas. PSOE y PP han analizado este martes el año 2023, una etapa marcada por los cambios en el Gobierno de Aragón y que ha servido para que ambas formaciones reflexionen sobre el pasado más inmediato y sobre el futuro más cercano. Críticas cruzadas, a veces por los mismos ámbitos, que terminan con buenos deseos para Aragón e, incluso, con un regalo envenenado para el presidente por parte de los socialistas.

Rompía el silencio de la sala de prensa la portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, que ha prometido un análisis certero cuya primera conclusión es que Aragón "ha empeorado objetivamente". Para la socialista, la evolución de la comunidad es desde la llegada de Azcón "desigual" y que ha ayudado a que "los ricos paguen menos y el Ayuntamiento de Zaragoza salga beneficiado, en especial con el plan de La Romareda". Incluso la inclinación del debate ha ido a peor, según Pérez, que considera que han cogido fuerza "las posiciones más reaccionarias de nuestra sociedad, representadas por Vox".

Opinión radicalmente opuesta la transmitida por el portavoz del PP, Fernando Ledesma, que ha valorado que el pasado 28 de mayo las elecciones fueron "la exigencia de un mandato de cambio por parte de los aragoneses". Un hecho que ha servido para, en su opinión, que los conservadores den la vuelta "a la mala gestión de la izquierda durante los últimos ocho años y poder comenzar a revertir el deterioro de los servicios públicos".

Una pérdida de la capacidad de los servicios que reciben los aragoneses que, sin embargo, Pérez ha afirmado que es culpa del nuevo Ejecutivo. "Ha bajado la confianza empresarial, Aragón es una de las tres comunidades que aumenta su deuda, se han reducido horas en 30 consultorios, han crecido un 18% las listas de espera o se ha aumentado el gasto en cargos políticos y en publicidad", ha aseverado la portavoz socialista, que ha criticado también "la negación de la violencia machista" por parte de miembros del Gobierno o "la falta de ayudas" a los agricultores de la comunidad. Para la líder del PSOE en las Cortes, otros de los problemas derivados desde la llegada de Azcón al poder son "la crisis de la escuela de Caneto o la fuga de Amazon".

Por su parte, Ledesma ha defendido que el aumento de las listas de espera se debe a que "el Gobierno de Lambán tenía unas cifras récord en las listas pero estaban falseadas, como han demostrado los datos". El portavoz popular ha mantenido que la actual consejería de Sanidad ha actualizado los datos y que de ahí se deriva el crecimiento. Ledesma ha reivindicado "la decisión revertida del pliego de ambulancias y que gracias al Gobierno todos los municipios tienen las 24 horas y todos los días de la semana un servicio de emergencia sanitaria". También sobre sanidad, el portavoz popular ha insistido en que la DGA ya prepara la contratación de 1.000 médicos "para mejorar la atención y reducir las listas de espera".

"Vamos a cumplir con lo dicho en campaña y vamos a mejorar los servicios públicos reduciendo la fiscalidad", ha aseverado Ledesma, que ha defendido esto como "el cambio del PP", que se ha manifestado con la presentación de las cuentas para el 2024: "Se ha impulsado un presupuesto en tiempo y forma con un crecimiento en políticas sociales, toda una novedad respecto a las políticas de la izquierda".

Azcón y Lambán, a la gresca por los presidentes

No estaban presentes en ninguna de las dos comparecencias de prensa, pero tanto Jorge Azcón como Javier Lambán han sido blanco de las críticas de sus rivales políticas. Los dos líderes de la comunidad en el año político, con el cambio ratificado en la investidura de agosto, han puesto cara a un año aragonés marcado, y mucho, por las relaciones con la política nacional.

Fernando Ledesma ha criticado que la comunidad estaba "vapuleada" por las relaciones entre Lambán y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Perder los juegos olímpicos de invierno fue un fiasco y Lambán no se plantó ante el Gobierno de España, no siendo capaz de reclamar una celebración en igualdad", ha criticado Ledesma, que ha afeado al secretario general de los socialistas aragoneses que "siempre ha acabado votando lo que mandaba Sánchez". El portavoz del PP ha señalado que "tampoco llegó la Agencia Espacial a Teruel" y ha culpado a "las desaveniencias con Sánchez" de los socialistas de impactar en la vida de los aragoneses.

Mayte Pérez no se ha referido al líder de su partido pero sí ha hablado sobre el actual presidente de Aragón. De Jorge Azcón ha afirmado que es "un presidente huidizo ante cualquier situación compleja o incómoda, porque es un presidente que no da la cara y temeroso del Parlamento". Una situación que para la portavoz socialista ha hecho que Azcón "haya estado más en Madrid que en los municipios aragoneses". Para compensar este hecho, Pérez le ha ofrecido un mapa al líder popular en el que ir tachando todas las localidades de la comunidad que vaya a visitar a partir del próximo año: "No está defendiendo los intereses de Aragón y es un presidente despreocupado en la gestión". La ironía le llevó a citar a Mecano y su Un año más, para que pedir a Azcón que "el año que viene se preocupe de Aragón".

"Acusan al presidente de ser huidizo cuando es el que más ha comparecido en sus primeros días", ha matizado Ledesma, que considera importante la presencia de Azcón a nivel nacional: "Defiende la igualdad entre españoles y que los aragoneses no se conviertan en ciudadanos de segunda". El portavoz popular ha criticado los pactos del PSOE en el Gobierno central y en otras comunidades y ha pedido que "se vayan al rincón de pensar y se pongan a pensar de verdad".