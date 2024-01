La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrá un impacto directo sobre unos 40.000 trabajadores en Aragón, según las estimaciones coincidentes de los sindicatos CCOO y UGT Aragón. Beneficiará sobre todo a las trabajadoras del hogar (unas 10.000), a los asalariados del sector agrario (entre 8.000 y 10.000 durante todo el año pero unos 25.000 en los picos de temporada) y a los empleados con convenios que quedan por debajo de la nueva suma estipulada, que pasará de los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros con efectos retroactivos al 1 de enero.

El Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales han sellado este viernes un acuerdo para incrementar en un 5% el SMI para el año 2024 en un pacto que las patronales de los empresarios han decidido no firmar al no ver contempladas sus demandas y tras acusar a las otras dos partes de ejecutar un "chantaje" hacia los empresarios. Las patronales aragonesas rechazan de plano la infructuosa negociación que ha culminado en una mayor subida salarial de la prevista en la mesa negociadora.

Las centrales sindicales celebran el acuerdo, "una buena noticia, aunque no satisfactoria del todo porque nos hubiera gustado un acuerdo tres bandas", señala el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz. "Cada vez nos falta menos para llegar al 60% del salario medio español, aunque sí satisface nuestras pretensiones para este año. Nos hubiera gustado un acuerdo a tres porque hubiera sido un buen mensaje a la ciudadanía sobre el refuerzo de la negociación colectiva", explica Arceiz.

Para el secretario de Acción Sindical de CCOO Aragón, Pablo Castillo, es una noticia "muy positiva", dado que los trabajadores más precarizados "no pueden perder poder adquisitivo" ante unos precios que todavía se mantienen elevados. "Es posible que las tablas más bajas de algunos convenios se queden por debajo del SMI y vean mejoradas las cuantías", apunta Castillo. Además, los beneficiados de forma indirecta serán los que perciben prestaciones y ayudas que toman como referencia el SMI, como los bonos sociales

Los empresarios critican la infructuosa negociación

Los empresarios han cargado este viernes con dureza contra el acuerdo a dos bandas que excluye sus pretensiones y que marca un comienzo de año cargado de complejidad para la negociación colectiva. Félix Longás, el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de la CEOE Aragón, ha criticado que "desgraciadamente" el diálogo social ha dejado de existir, en referencia al acuerdo sin la patronal, pues ahora se debe hablar "más bien de imposiciones".

Ha lamentado además que no se haga en todos los casos sino con los empresarios que merecerían "un trato un poco más equilibrado" y en la línea con lo que supone para España la actividad que desarrollan. Ha insistido en que "no estamos en contra de la subida de salarios, pero sí del café para todos y sin negociar. Esto es un trágala detrás de otro que nos resta competitividad claramente".

En términos más gruesos se han expresado desde Cepyme Aragón, que muestra "su total rechazo" al acuerdo suscrito dado que "desprecia, una vez más, el diálogo social en nuestro país". "Los empresarios nunca se han negado a subir el SMI, pero este aumento debe ser racional, equilibrado e, insistimos, negociado en el marco del diálogo social. Cepyme Aragón recuerda que las subidas del SMI en España en los últimos cinco años triplican a las del IPC y que este nuevo incremento nos sitúa como el segundo país de Europa con el SMI más alto, en relación con la productividad",

La organización empresarial considera que cuestiones como esta, que tienen una trascendencia importante en la economía global, no pueden ser impuestas, sino que deben ser consensuadas por las partes. Asimismo, Cepyme Aragón destaca que estas medidas afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas que, en un mercado global como en el que vivimos, ven menoscabada su competitividad y su actividad; y es que a la subida del SMI hay que sumar el incremento del 12,5% de las cotizaciones a la Seguridad Social, el destope de las bases de cotización o la subida de impuestos, entre otros, unas subidas que no pueden ser repercutidas en los precios porque el mercado no lo admite.