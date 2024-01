El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reaparecido este jueves tras casi una semana de ausencia en la agenda política aragonesa. Una vuelta a la primera fila de la actualidad salpicada por la polémica denunciada por el PSOE y relacionada con un viaje del presidente hasta Puerto Rico. Lejos de ocultarlo, Azcón ha detallado los motivos del viaje hasta el Caribe y ha aprovechado la ocasión para atizar a los socialistas.

"Es muy sencillo", ha asegurado el líder del Ejecutivo al ser preguntado por esta cuestión: "Cumplí 50 años en noviembre y mi mujer me ha relajado un viaje". Azcón ha matizado que de esos seis días de vacaciones "dos han sido en fin de semana", intentando bajar el impacto de la polémica.

La crítica al PSOE ha venido porque al presidente le "extraña" que los socialistas "no entiendan que pueda tomarme seis días de vacaciones para celebrar que he cumplido 50 años". El propio Azcón ha criticado que el PSOE "se dedique a espiarme" y se ha preguntado que "le encantaría saber" por qué los socialistas "saben a dónde me he ido y con quién, y si he ido o no a un concierto".

El ataque como defensa ejecutado por el presidente este jueves en la presentación de la nueva oficina de Anagan Seguros en el centro de Zaragoza ha concluido con una rotunda afirmación contra la oposición: "Si el PSOE cree que hablar de mis vacaciones es más importante que los problemas que afectan a la comunidad o al país, dice mucho de cómo se encuentra el partido".