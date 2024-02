La nueva fábrica de jeringuillas de Becton Dickinson (BD) en Zaragoza, uno de los mayores proyectos industriales captados por Aragón en los últimos años, empieza a ser una realidad. Ya funciona en pruebas con una plantilla inicial de 35 trabajadores. Son la avanzadilla de lo que está por venir en el gran complejo industrial que la compañía ha levantado en el polígono Empresarium del barrio de La Cartuja, donde prevé llegar a emplear a 150 persona en 2025 y a más de mil en la próxima década, cuando complete la totalidad del proyecto. De momento, ya se han construido 20.000 metros cuadrados de instalaciones, donde ya se ha iniciado la actividad, centrada por ahora en la validación de las primeras líneas de producción de dos componentes de este producto sanitario. Se pondrán en marcha oficialmente en la primavera de 2025.

Se trata de la primera de las cuatro fases que contempla el ambicioso plan de inversión lanzado por la multinacional estadounidense, que asciende a 200 millones de euros, de los que se han ejecutado 66 millones. El proyecto se materializa sobre una parcela de 102.421 metros cuadrados que la compañía compró hace tres años al ayuntamiento de la capital aragonesa, un centro de grandes dimensiones y alto componente tecnológico que sitúa a la ciudad en el mapa de la industria médica a nivel internacional.

Las obras de la primera fase, a más del 90%

Las obras de construcción de la primera etapa se encuentran en la recta final. Ya se ha completado más del 90%. «El objetivo es que todo esté acabado a principios del próximo mes de abril», afirma Thibault Naegelen, director de la planta de BD en Zaragoza, en una visita de este diario a las nuevas instalaciones.

Los 20.000 metros cuadrados que ya se han levantado abarcan un almacén logístico, una edificio de oficinas, las infraestructuras técnicas y tres naves de producción. Dos de estas últimas ya tienen a punto parte de su capacidad al haber incorporado ya las últimas tecnologías inteligentes para los procesos de fabricación.

La actividad ya se ha iniciado en la zona productiva, dotada de salas, laboratorios y pasillos que se asemejan a los de un centro hospitalario al ser necesario extremar las medidas de higienización y seguridad. «Estamos todavía en una fase de proyecto», recalca el director. Los esfuerzos se centran ahora en el pormenorizado proceso de validación de las líneas de producción que requiere la industria médica y farmacéutica, lo que incluye cumplir con la exigente norma ISO 13485, pero también recibir el visto bueno de los clientes. «Es un punto absolutamente crítico en nuestra industria. Son procesos que tardan más de un año. Mínimo 18 meses», explica Naegelen, un directivo de origen francés que lleva dos años en Zaragoza pilotando la puesta en marcha de este proyecto industrial.

La planta lleva ya un tiempo trabajando en este cometido y ha logrado validar una primera línea de fabricación y está a punto de conseguir la segunda. El objetivo es llegar a finales de año con cuatro máquinas certificadas para afrontar el lanzamiento oficial de la producción a finales del primer trimestre de 2025.

Dos componentes

La fabricación de las jeringuillas de vidrio Hypack diseñadas por BD se hará en la planta zaragozana cuando se desarrolle la segunda fase del proyecto, un paso se prevé abordar a partir de 2027 con el objetivo de alcanzar una producción anual de 400 millones de unidades en 2030. «Los plazos dependerán de la demanda de mercado», precisa el directivo.

La producción inicial del complejo se centra ahora en dos de los componentes de esas jeringas de última generación. Por un lado, la instalación contempla la puesta en marcha de ocho salas blancas o limpias dedicadas al ensamblaje de un dispositivo de seguridad hecho de caucho que se utiliza como accesorio de jeringuillas precargadas de medicamento para el tratamiento de ciertas enfermedades.

El otro dispositivo que se ha comenzado a producir en pruebas es un protector rígido para agujas que sirve como cierre para los inyectables que se utilizan en la administración de medicamentos como vacunas, anticoagulantes y medicamentos biotecnológicos para enfermedades crónicas. En este caso se instalarán seis líneas de fabricación.

A partir de la primavera de 2025, la planta de Zaragoza se encargará de ensamblar ambos componentes, que luego se envían a otras fábricas de BD para que se incorporen al montaje en las jeringuillas precargables y estériles.

Al encontrarse en la etapa de validación de las líneas de producción de los citados componentes, la mayor parte de la plantilla que trabaja ahora en las instalaciones se compone de personal de sistema de calidad. También hay perfiles de ingeniería, producción, finanzas, compras o cadena de suministro.

El proceso de validación de las máquinas continuará hasta casi final de año. En paralelo, a partir del próximo verano se iniciará el proceso de contratación y formación de los operarios. «Nos tocará a nosotros formar a cada operario. No vamos a encontrar gente con este tipo de experiencia», señala Naegelen. A pesar de ello, no cree que vaya a haber problemas para encontrar mano de obra cualificada vista la experiencia en el reclutamiento del equipo inicial. «Nos ha sorprendido el gran talento que existe en Zaragoza, no hemos tenido que traer gente de fuera», destaca. H