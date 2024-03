Zaragoza reúne en una cumbre a más de 250 empresas tecnológicas e industriales para dar “velocidad” a la economía española

La cumbre de la industria 4.0 española Collaborate Velocity Zaragoza 2024, organizada por Atlas Tecnológico, reunirá a más de 250 directivos de la industria y empresas de servicios tecnológicos, los días 6 y 7 de marzo, para analizar el desafío de la velocidad en la transformación digital. En su quinta edición, tras las de Valladolid, Valencia, Pamplona y Málaga, el 30% de los participantes inscritos pertenecen a la comunidad autónoma de Aragón y el resto llegará de otros puntos del país.

Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, la primera startup europea capaz de lanzar un cohete comercial al espacio, será el ponente de la Comida Premium del Collaborate Velocity Zaragoza 2024. Está prevista la presencia en ese acto de la vicepresidenta Segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Además, el evento incluirá las intervenciones del presidente de Fersa, Carlos Oehling, así como las del CEO y el COO de la compañía, Rafael Paniagua y Pedro Pablo Andreu, respectivamente. También hablarán otras figuras de la industria 4.0 como el corporate development & new business manager de CAF, Jokin Lopetegui; y la directora del Digital Supply Chain Transformation Lab del MIT Center for Transportation and Logistics, María Jesús Sáenz.

Las empresas participantes

Por parte de Stellantis, ha confirmado su participación el ingeniero en automatizaciones de logística interna de GA, Alberto Aparicio. Hablarán también los CEO de Lodisna, Igor Beguiristáin, y de Integra, Félix Gil, así como el Plant Technical Manager & Digital Manufacturing Facilitator de Michelin, Germán Arias; el corporate industrial director de Grupo Antolin, Mario Sánchez; el director de industria de GMV, Miguel Hormigo; el CEO de Lodisna, Igor Beguiristáin; y el CEO de Celestia TST, Francisco Alcalá, entre otros.

Como viene siendo habitual en todos los Collaborate de Atlas Tecnológico, la edición de Zaragoza arrancará el 6 de marzo con un programa de visitas a empresas, clave para aproximarse a la realidad de la industria 4.0. En esta ocasión, los asistentes podrán conocer en persona las plantas de Stellantis, ASAI, Fersa, Pikolin, Implaser, Saica, Certest y Teltronic.

Análisis de casos de éxito

La conferencia se celebrará, el primer día, en las instalaciones de Fersalab, el laboratorio de I+D de Fersa Group, promotor del evento; y el segundo día recalará en la sede del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), entidad colaboradora, cuya directora general, Esther Borao, intervendrá también. En el transcurso del Collaborate Velocity Zaragoza 2024, se reunirá un grupo de trabajo para elaborar la primera edición de las Atlas Industrial Trends.

Junto a las keynotes y las mesas redondas, una quincena de empresas y centros tecnológicos expondrán sus casos de éxito en la aplicación de tecnologías digitales a la industria, entre ellos Tecnalia, Sciling, Atribus, Rely, Kaira Digital, SPB, Innolandia, Grupo Hinojosa, TLSI y MESbook. Asimismo, en las instalaciones de Fersalab e ITA se celebrarán decenas de encuentros One to One entre empresas, reuniones agendadas previamente por la organización en los que se incentivará la búsqueda de acuerdos comerciales.

Industria 4.0

Según Carlos Oehling, “Zaragoza ocupará durante dos días el centro del debate en torno al futuro de la industria 4.0 en España, en un momento de incertidumbre que abre también enormes posibilidades y con el desafío de la reindustrialización como uno de los retos de futuro más apasionantes para nuestro país y para Europa. Fersa Group acoge este evento único con la intención de mostrar su apuesta por la innovación y compartir conocimiento con el resto del ecosistema español”.

Collaborate Velocity 2024 parte de la premisa de que “innovar antes puede ser más determinante que hacerlo mejor, en un mercado que exige satisfacer sus necesidades de forma cada vez más inmediata, por distintos canales y con un nivel máximo de adaptación al cambio”, explica el CEO de Atlas Tecnológico, Pablo Oliete. Dotarse de la tecnología adecuada, con la celeridad suficiente y en las condiciones que requiere el proceso productivo “puede marcar el destino de una organización, pero no es suficiente”.

“La innovación tecnológica y la colaboración en todos los sentidos, entre perfiles, empresas y lo público-privado son muy importantes en este nuevo mundo si queremos ganar velocidad, y de esto va Collaborate”, afirma la directora de ITA, Esther Borao.

Acerca de Atlas Tecnológico

Fundada en Valencia en 2020, Altas Tecnológico tiene una fuerte presencia nacional con un ecosistema que reúne a más de 250 colaboradores y más de 1.000 empresas tecnológicas e industriales. Su objetivo es cubrir todas las áreas estratégicas de cualquier empresa, desde compras a logística, desde operaciones en planta a marketing.

Concebida como una plataforma donde conectar con los agentes que generan innovación en los sectores de la industria 4.0, es también una herramienta para resolver las necesidades tecnológicas de las empresas y llevarlas a una nueva dimensión de negocio y un espacio donde buscar respuestas y encontrar soluciones.

Atlas Tecnológico se configura como un hub donde buscar y contactar con empresas que aporten experiencia y soluciones tecnológicas, respondiendo a las necesidades de cada compañía.