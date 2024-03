Samper, sobre las declaraciones del ministro Planas: "Fueron solo insinuaciones. Supongo que tendría un mal día, porque no es su estilo"

Se prevé día largo en la sede del Departamento de Agricultura de la DGA. La flexibilización de la PAC y las ayudas directas son los dos principales temas sobre los que ha virado la reunión entre las organizaciones agrarias y la consejería de Agricultura de este miércoles, la primera de una jornada en la que el consejero Ángel Samper también se reunirá con cooperativas, industria agroalimentaria y plataformas de 'espontáneos'.

En un receso de este primer encuentro, que en estos momentos sigue celebrándose y que ya va camino de las dos horas de duración, Samper ha insistido en que desde su consejería "siempre se ha tendido la mano" a los agricultores y ganaderos, y ha reincidido en que Aragón ha incrementado su presupuesto para este 2024. Mientras, las principales organizaciones agrarias (UPA, UAGA, Asaja y Araga) siguen reclamando las ayudas directas que prometió el Ejecutivo de Azcón. En ese sentido, el consejero de Agricultura ha admitido que "el procedimiento es muy lento" y que se "está trabajando" para agilizarlo.

Por otra parte, Samper también se ha referido a las declaraciones del ministro Planas, en las que, con Aragón como uno de los ejemplos, hablaba de que "un consejero no es alguien que echa gasolina al fuego, es alguien que asume su responsabilidad". Así, el consejero aragonés ha afirmado que las declaraciones "no fueron tales", sino que "solo fueron unas insinuaciones que no son del estilo del ministro". "Lo conozco, y supongo que tendría un mal día", ha dicho Samper al respecto.

Después, el consejero ha querido referirse a los sucesos de las Cortes del pasado viernes, con varios agricultores sitiando el Palacio de la Aljafería. "Esto no puede repetirse, no se puede hacer", ha expresado Samper, quien además ha remarcado nuevamente que, en su caso particular, "nunca he arengado a nadie", ya que su apuesta es por la "paz social".