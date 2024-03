Un 'plan b' para La Romareda: El Real Zaragoza tendrá un estadio alternativo para el inicio de la Liga

El 'plan b' para La Romareda se está buscando pero no es tarea fácil. Sobre la mesa está la necesidad de encontrarlo, aunque ninguna de las partes implicadas en las obras del nuevo estadio del Real Zaragoza se plantea tener que echar mano de esa alternativa. Aunque el tiempo corre y aprieta el calendario que tienen por delante, a la hora de planificar cualquier tipo de imprevisto en la ejecución de los primeros trabajos, que afectarán al derribo de la grada Sur.

Tienen por delante la venta de abonos para un número de aficionados que hoy es indeterminado, se espera que ronde los 22.000 si se sigue jugando en el estadio en obras. Y también el inicio de la competición liguera, en la segunda quincena de agosto, con las obras ya en marcha. Hay que dar con ese 'plan b' y recibir el visto bueno de LaLiga para afrontar la nueva temporada sin sobresaltos.

Por eso la necesidad de dar con un 'plan b' que el Real Zaragoza tiene garantizado que estará decidido para el inicio de la próxima campaña aunque tiene claro también que, en estos momentos, no se plantean recurrir a él salvo una contingencia inesperada en el desarrollo de las obras. Nada les hace pensar que no se vayan a poder compatibilizar los trabajos de derribo con la celebración de partidos en el campo de fútbol actual.

Así que están a la caza de un estadio provisional que deberá tener como mínimo más de 20.000 localidades y que acoja al mayor número posible de seguidores. Ahora tiene 28.882 y ya se cuenta con una reducción de alrededor de unos 5.000 para la próxima campaña.

Una obra "de calado"

Algo similar han explicado desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón sobre la situación actual en la que todos están buscando una solución que dé respuesta a las exigencias de LaLiga sobre ese 'plan b' para La Romareda en caso de tener que emigrar por las obras. La directora general, Cristina García, ha explicado que "obviamente esta es una obra de calado y pueden surgir imprevistos" aunque "se va a garantizar que durante la primera fase el Real Zaragoza va a jugar sus partidos en La Romareda".

El problema es que, aunque no haya nada que haga pensar que van a tener que jugar en otro estadio, porque las obras no han comenzado, tampoco hay nada que asegure que no será así. Por eso la incertidumbre. "La obra es muy dinámica y algún contratiempo va a salir, pero no hay que anticiparse a los hechos ni generar una alarma innecesaria", ha apuntado la directora general en declaraciones a este diario. Cristina García ve "lógico que LaLiga pida un 'plan b' y está bien tenerlo". "No es fácil pero se está trabajando en ello y hay que mirarlo bien", ha añadido.

En este sentido, la directora general ha destacado que "lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad pero podemos garantizar que nadie va a correr ningún riesgo". En este sentido, es LaLiga la que va a dictaminar si hay que salir del estadio actual para jugar o quedarse. "Actuaremos con lo que nos mande LaLiga", ha remarcado, porque es la competición "la que ha mandado tener un 'plan b' y sigue marcando las directrices". "La idea es jugar en La Romareda y no hay un campo de 20.000 espectadores cerca", ha añadido. ¿Y jugar fuera? "Esa decisión no compete a la DGA, se está valorando. Se están barajando varias opciones", se ha limitado a comentar, por lo que no se descarta nada.