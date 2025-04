Aragón mantiene el nivel 2 de alerta tras el apagón "por precaución"

El Gobierno de Aragón ha decidido mantener el nivel 2 de alerta, "fundamentalmente por una medida de precaución", ha dicho el presidente aragonés, Jorge Azcón, tras presidir la última reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi).

El presidente aragonés ha asegurado que se ha tomado la decisión para "ser prudentes ante las dudas que hoy nos genera ver la energía que está profuciendo Red Eléctrica, con medidas de seguridad adicionales, las diferencias respecto a lo que hemos visto en un día normal". "Red Eléctrica está tomando medidas de seguridad adicionales porque van a tratar de evitar que la red se caiga. Dentro de esas medidas de seguridad, tenemos que ver si esas medidas funcionan con normalidad en Aragón y todo el país, para tomar nuevas decisiones", ha explicado Azcón, que ha concretado que el Cecopi no volverá a reunirse hasta mañana por la mañana, salvo que hubiera algún otro incidente energético.

"Hoy van a entrar en funcionamiento las nuevas centrales nucleares de forma progresiva. La cuestión fundamental es que sigue habiendo una cierta incertidumbre que ha llevado a esas medidas adicionales para asegurar la seguridad de la red, y creo que es prudente esperar a ver si esas medidas funcionan", ha recalcado el jefe del Ejecutivo aragonés que, sin embargo, ha confirmado que la "normalidad" ya ha vuelto a todos los ámbitos.

"Hay normalidad en Aragón, en los centros de salud, hospitales, colegios, centros de trabajo, ayuntamientos, calles... Es una magnífica noticia que dice mucho de la calidad de los servicios públicos de la comundiad autónoma y de nuestro país y de la fortaleza cívica de nuestro país. Los ciudadanos han dado un ejemplo de comportamiento ante situaciones que son muy complicadas", ha defendido Azcón.

En la práctica, mantener activado el nivel 2 de alerta tan solo supone tener activada a la UME, aunque no tenga asignada "funciones específicas, y si pasa cualquier cosa podemos llamarles directamente", ha dicho Azcón.

Repercusión económica

El presidente ha recordado que el balance sobre el impacto económico es de entre 50 y 60 millones de euros, que ha considerado que "la economía lo recuperará en los próximos días".

Por otro lado, el líder del Gobierno autonómico ha criticado al Gobierno de España, "que no solo no está arrojando luz, sino que está sembrando dudas". "Me parece extraordinariamente difícil de explicar. Cuando Red Eléctrica descarta el ciberataque, y el presidente dice que lo tiene que seguir investigando, genera incertidumbre", ha lamentado.

"Pasados ya dos días, que no apunten a ninguna causa cuando vemos multitud de expertos que ya apuntan de negligencias en la gestión de Red Eléctrica llama la atención", ha denunciado. Y les ha acusado de que si no están contando lo que pasa "no es porque tengan qu eivnestigar mucho más, sino porque no les interese contarlo y cuáles son los errores cometidos".

"Creo que el estudio de las causas debería ser inmediato por parte del Gobierno de España para que la ciudadanía tenga el mayor grado de seguridad en que esto no puede volver a repetirse", ha demandado.

Por último, Azcón ha confirmado que a nivel sanitario, desde la consejería de Sanidad se están ya reprogramando todas las citas y operaciones que tuvieron que suspenderse en la jornada del apagón.