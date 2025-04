Aprobados los cambios en la sociedad Nueva Romareda: Chueca pide apoyar al "único club de fútbol de la ciudad"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles en el pleno municipal los neuvos "pactos parasociales" referidos a la sociedad mixta Nueva Romareda, encargada de la construcción del estadio. En ellos se incluyen los nuevos plazos para la reforma, la puesta en marcha del estadio modular en el Actur y la reestructuración societaria que deja al Real Zaragoza, socio privado, en minoría con un 25%. De hecho, se ha ratificado en el expediente los nuevos compromisos del club, que ha optado por no pagar los 6,8 millones que le correspondían en 2024 y repartirlos en los próximos cuatro años, aunque sigue teniendo la obligación de pagar 34 millones de aquí a 2028.

Desde el PSOE, Horacio Royo ha acusado a la alcaldesa de "mentir" respecto a las cifras y el modelo de La Romareda y de "ocultar" que el Real Zaragoza no había pagado los 6,8 millones correspondientes en 2024. Y se ha dirigido a Vox, para pedirle "la transparencia que no nos ha facilitado la alcaldesa", ha señalado Royo. Chueca, en respuesta, le ha espetado que no iba a "admitir" ninguna acusación desde el PSOE, en un momento tenso del pleno ante las críticas vertidas por los vecinos presentes en la sala, con varias interrupciones.

Este punto ha sido el más polémico del debate, con reproches cruzados entre el Gobierno municipal del PP y los grupos de izquierdas. Por un lado, tanto la alcaldesa Natalia Chueca como el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, han echado en cara al PSOE su gestión durante la etapa de Agapito Iglesias. En ese sentido, Chueca ha llamado a apoyar al "único club de fútbol" de la ciudad y ha acusado directamente a los socialistas de "bajar al club a Segunda y sumirlo en una crisis".

Tanto Chueca como Serrano han lanzado varios dardos a la nueva secretaria general del PSOE Aragón, PIlar Alegría, esta vez en calidad de ministra de Deportes. "Todavía no ha apoyado ni hecho nada por la ciudad", ha subrayado la alcaldesa, mientras que Serrano ha criticado que, cuando Alegría se presentó a las municipales de 2019, "prometió un campo pagado con dinero municipal" y le ha pedido que colabore con la sede mundialista.

En el resto de grupos, Suso Domínguez (ZeC) ha calificado de nuevo la operación Romareda como una "huida hacia delante" y ha criticado que la parte privada, el Real Zaragoza, es una entidad "insolvente" que "puede salir de la sociedad". Y desde Vox, Eva Torres, que acaba de entrar en el consejo de la sociedad, ha reseñado que lo que se aprobaba en el pleno no era "nada nuevo" y que ya se conocía su contenido "desde febrero". La votación, finalmente, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y la abstención del PSOE, además de la única negativa de ZeC.