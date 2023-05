La más que asentada popularidad del McDonald's atrae la atención de miles de perfiles en las redes sociales que intentan desgranar todos los secretos de uno de los negocios con más clientes diarios en todo el mundo. El tiktoker español @itsdybec ha desvelado en su cuenta el verdadero uso de los extraños botones justo al lado de las burbujas que hay en las tapas de los vasos de McDonald´s. El vídeo no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales y ya cuenta con más de 27 mil reproducciones.

"Hoy me enteré de la verdadera función que tienen las burbujitas de las tapas de las bebidas de McDonald´s. Si os habéis fijado alguna vez, en las tapas que podéis quitar de los vasos hay como burbujitas que puedes apretar y ya está", avisa.

Para facilitar la labor de los trabajadores de la compañía, los envases indican el contenido del vaso ya sea Coca Cola, Fanta, Coca Cola Zero, aunque estas pequeñas marcas permiten corregir algún error en el etiquetado. "Los rectángulos de fuera que se encuentran en la tapa, si se aprietan, se vuelve a levantar la burbuja y se puede volver a apretar", explica este usuario de Tiktok.

Este tema ya lleva varios años en el candelero. Un cliente quedó sorprendido en una de sus visitas al McDonald´s cuando observó como el personal presionaba uno de los botones de su vaso sin entender porqué lo había hecho. Por lo tanto, acudió a Reddit para formular una pregunta que no tardó en ser respondida. "He pedido dos bebidas, una Coca Cola Light y una Coca Cola normal, una tiene el botón presionado y otra no. ¿Cuál es cuál?, gracias".

Los trabajadores del propio McDonald´s salieron en su ayuda rápidamente para aclarar una duda que se preguntan muchos de los clientes cuando acuden a los locales de comida rápida.

"En cada tienda es diferente, pero se suele presionar un botón para la Light y 2 botones aleatorios para la Zero. Es más rápido pulsar botones aleatorios que perder el tiempo en encontrar el botón Light de cada envase", explicó uno. Otro todavía fue más explícito. "El procedimiento es uno para Light y dos, uno al lado de otro, para Zero", concluyó.