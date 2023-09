"No hay personal en la hostelería porque quieren abusar".Aunque cada vez hay más conciencia entre los hosteleros de la importancia de cumplir con las leyes laborales y de ofrecer unas condiciones dignas y atractivas para el beneficio del propio negocio, todavía hay quiénes intentan 'colársela' a los trabajadores.

Denunciar estas situaciones es la base para tratar de erradicar lo máximo posible estas prácticas y es la filosofía de la cuenta de Twitter @soycamarero, que ha vuelto a compartir una de estas realidades del día a día.

La protagonista es la cocinera de un restaurante, que ha compartido a través de un vídeo de TikTok la situación que vivió en el establecimiento donde trabajaba hasta que se dio cuenta de una irregularidad que estaba sufriendo y decidió reclamar.

"No puedes respirar "

En el vídeo, la trabajadora explica que le contrataron y, al revisar el documento, éste decía que solo estaba empleada dos horas. Algo que contrastaba con su realidad. "Vengo de estar cuatro horas en una cocina, tragando mierda y trabajando como una condenada. Ni ir al baño puedes, porque no puedes respirar", ha empezado diciendo visiblemente muy enfadada.

Una compañera del sector denuncia su caso al ser despedida por el mero hecho de exigir sus derechos ¿Por qué falta personal en la hostelería? pic.twitter.com/Lfq3zSDlzM — Soy Camarero (@soycamarero) August 31, 2023

"Le he dicho a primera hora, cuando he llegado, que mi contrato no era correcto. Me dice que eso es un error y que llamará al gestor. Cuando termino de trabajar, me llama al despacho y me dice que ya está arreglado, quedando invalidado el de dos horas", ha contextualizado.

"No valgo y te das cuenta el día que te exijo mis derechos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Así vamos aquí en España"

Nada más firmarlo, relata, explicó que no había superado "la prueba" y le ha informó a continuación de su despido: "Todo por exigir mis derechos. Pone que soy muy maja y muy trabajadora, pero que no valía para el trabajo que estaba haciendo".

Y así ha seguido con el reproche: "No valgo y te das cuenta el día que te exijo mis derechos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Así vamos aquí en España. Luego dicen que no hay personal para la hostelería".

Para terminar, ha relatado la conversación que ha tenido con otra compañera del negocio: "Me ha dicho que me sabía demasiado mis derechos, porque nadie los exige en esa empresa".