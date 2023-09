De sobras es conocido el cariño que le tiene Gerard Piqué a Zaragoza. El exfutbolista ha repetido por activa y por pasiva en las redes sociales la gran experiencia que tuvo en la capital aragonesa durante la única temporada (2006-2007) que vistió la elástica del Real Zaragoza bajo la órdenes de Víctor Fernández.

Sus anécdotas suelen estar relacionadas con el mundo de la noche zaragozana, sobre todo, con los bares del Casco Histórico que admite haber visitado con frecuencia mientras disfrutaba de su primera temporada en la élite del fútbol español.

Piqué volvió a acordarse de Zaragoza en su directo de más de 3 horas junto a Ibai Llanos en el que desvelaron la ciudad que va albergar las finales de la King´s y Queens League el próximo mes de octubre. Ambos compartieron en el canal del streamer vasco un mapa de toda España e iban quitando las ciudades que no iban a ser sede del gran evento que ya ha llenado el Camp Nou y el Wanda Metropolitano.

Dueño del bar

Aunque no tuvo la fortuna de ser la elegida, la capital aragonesa fue una de las que estuvo en la terna hasta el final junto a Sevilla, La Coruña y Granada. Finalmente, Piqué e Ibai desvelaron que La Rosaleda de Málaga albergará las finales el próximo 14 de octubre provocando que el Málaga CF tenga posiblemente que adelantar su partido contra el Melilla al día 12.

Durante un momento de la charla, Piqué recordó una de sus salidas nocturnas por el Casco de Zaragoza. "Había un local que se llamaba el Buscón, escondidito, pequeño en el rinconcito... no te veía nadie. No sé si existe todavía. Hacía de DJ, ponía copas, hacía de todo", explicaba el excentral del FC Barcelona ante las risas de Ibai que le consideró el "dueño" del bar. "Pero era un dueño en la sombra, no el que daba la cara, no era el testaferro... estaba siempre por detrás", seguía Piqué.

El vasco quedó sorprendido por el gran cariño que le guarda Piqué a la capital aragonesa de su paso con tan solo 18 años. "Es que Zaragoza es Zaragoza. Muchas primeras experiencias", concluyó el exfutbolista campeón del Mundo y Europa con la selección española.