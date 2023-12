Pensar en tener que llenar la despensa, planear el menú semanal y ponerse manos a la obra en los hornillos puede despertar la holgazanería de las personas en un momento dado. Para salir del paso y ahorrarse cocinar al menos una de las tres comidas del día, están a disposición las plataformas de venta de alimentos y platos elaborados a domicilio. Sin embargo, las cosas siempre pueden torcerse.

Hay días en los que la vida no te sonríe, y ese día ha llegado para un joven peluquero zaragozano que lleva un tiempo haciendo vida en Australia. Y es que las desgracias suelen venir todas juntas, por lo que decidió que su anécdota era digna de un comunicado en Reels de Instagram. "Uber Eats se ríe en mi cara", ha titulado la publicación, que ha superado las 50.000 visualizaciones.

David Izquierdo (@zurdo.lcr) ha popularizado su cuenta de Instagram a raíz de subir vídeos en los que mantenía conversaciones con sus clientes mientras les cortaba el pelo. Pero una de las cosas que destaca de su contenido es que, en varias ocasiones, se ha dedicado a lanzar pullas contra su ciudad natal, Zaragoza, poniendo por encima su estilo y calidad de vida al otro lado del mundo.

'El timo de la hamburguesa'

El dinero no siempre da la felicidad y así lo ha demostrado la inusual experiencia del barbero-influencer. Más de una vez ha confirmado que en Australia ha conseguido ganarse un buen sueldo con el que vivir tranquilo, pero, a veces, eso no es suficiente y no evita los pequeños obstáculos. "No puedo creer lo que me acaba de pasar. No quiero hacer el típico vídeo de niñata llorando por una tontería, pero os voy a poner en contexto".

La situación es la siguiente: la nevera vacía y el hambre por las nubes, así que opta por hacer un pedido grande de pizzas en una conocida cadena de comida rápida, pero la comida parece no llegar nunca. "Se habían cobrado los 60 y pico dólares, pero OK, no pasa nada". Solución: encargar en otro famoso 'fast food' una hamburguesa. Sorpresa: orden recibida, aunque con un matiz. Al abrir la bolsa le esperaba una hamburguesa de lo más rara. De hecho, no había hamburguesa, solo estaba el pan.

La mala suerte del de Zaragoza no acaba ahí. Ya sin dinero para volver a intentar realizar una tercera orden, su compañera de piso se ofrece a comprar desde su cuenta unas pizzas para, por fin, llenarse el estómago. "Y justo cuando lo ha pedido, con tres horas de retraso, ha llegado mi pedido completo", aquel de más de 60 dólares y con el que había empezado el camino de los imprevistos gastronómicos. "Pero eso no es lo mejor de todo, ha venido incompleto".

Al fin y al cabo, todo tiene su lado positivo. Con otra pizza en camino, los dos jóvenes podrán completar su despensa y disfrutar de una cena copiosa, aunque echando en falta el postre olvidado.